Prix des fruits et légumes : Une augmentation de 15% constatée

Les Algériens ne déboursent pas moins de 75.000 DA pendant le mois de jeûne. C’est ce que révèle en effet une étude effectuée par la Fédération algérienne des consommateurs.

«Cette somme représente le double des frais consentis durant les autres mois de l’année », a fait remarquer M. Hariz Zaki, président de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC). S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée hier à l’hôtel Jardy d’Alger, il souligne d’entrée que la moyenne des dépenses des 8.200.000 familles recensées durant les 11 mois est estimée à 35.000 DA. « Cette augmentation est, principalement, due à la hausse des prix des produits alimentaires et le dictat des commerçants avides de gain facile », a-t-il appuyé. Selon le conférencier, les prix des fruits et légumes ont connu une hausse de 10 à 15% durant ce mois béni. « Au moment où on s’attendait à la baisse des prix, étant donné l’abondance et la disponibilité des produits et suite à la baisse de la température, l’on assiste malheureusement à des flambées spéculatives au marché», a-t-il déploré. S’appuyant sur les résultats d’une étude interne, il explique que si augmentation il y a pendant ce mois, cela a un rapport avec le comportement des consommateurs. « Nos concitoyens achètent tout du matin au soir, sans distinction aucune, et de la qualité et du prix du produit », a-t-il dit, non sans inviter les citoyens en vue d’une consommation rationnelle afin de contribuer à la baisse des prix. En langage des chiffres, M. Hariz révèle que, durant ce mois de jeûne, les Algériens achètent 170% de plus de produits alimentaires, 180% de plus de fruits et légumes, et 370% de plus de viandes rouges et blanches. Il a par ailleurs déploré l’absence de contrôle et de sanctions qui sont à l’origine de ces hausses répétées et de ces écarts de prix entre le marché de gros et ceux de détail. Il affirme, toutefois que les prix des fruits et légumes vont enregistrer une baisse dans les prochains jours eu égard à différentes raisons, notamment l’abondance de la récolte cette année. Evoquant la question du droit de rétractation réclamé de longue date par la Fédération algérienne des consommateurs, il a fait savoir que l’Algérie est loin de ce qui se fait à l’étranger. «Cela fait déjà quatre ans que nous plaidons pour l’instauration d’un droit de rétractation », confie-t-il. Pour lui, l’application effective de cette loi, qui durcit les sanctions en matière d’expiration du délai de consommation, de manque d’hygiène, de vente de produits contrefaits, de non-affichage des prix ou de vente de produits exposés au soleil, « est une réponse à la réalité du terrain », où ces problèmes sont récurrents.

Par ailleurs, les questions d’hygiène et de traçabilité des produits, ont été longuement abordées lors de cette conférence. Les intervenants ont noté que le consommateur est souvent démuni de ce genre de protection élémentaire. «Les pouvoirs publics doivent prendre impérativement et en urgence toutes les dispositions pour lui assurer un produit de qualité», ont-ils indiqué. Enfin, ils affirment que la FAC œuvre dans le but de cadrer et unifier les efforts des associations de protection des consommateurs affiliés et ce, en négociant avec les pouvoirs publics pour revoir la réglementation actuelle et les modalités de leur application, avec les opérateurs économiques et leurs associations afin d’élaborer des cahiers des charges pour chaque profession et avec les consommateurs pour inculquer une culture de consommation saine, authentique, consciente et responsable.

Sarah A. Benali Cherif