Production laitière : De nouvelles mesures pour maîtriser la crise

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche vient de prendre une nouvelle série de mesures qui devraient être opérationnelles dès la mi-juin prochain, pour maîtriser la crise de lait qui a caractérisé le marché local, ces derniers mois.

Des mesures qui viendront mettre un terme au phénomène récurrent de la pénurie du sachet de lait subventionné par les pouvoirs publics, mais également permettre un développement de la production laitière nationale afin de réaliser l’objectif du pays de réduire les importations de poudre de lait et ses dérivés.

A cet effet, décision a été prise d’instruire les 177 laiteries que compte le pays à respecter un nouveau programme de distribution du lait. Le ministère prévoit ainsi de dévoiler après Aid El-Fitr ce programme portant sur la nouvelle répartition géographique des quartiers et des communes que prendra en charge chaque laiterie en matière d’approvisionnement en lait.

Néanmoins avant de mettre en œuvre les nouvelles mesures, le ministère a annoncé avoir pris toutes les dispositions pour assurer des quantités de lait suffisantes, notamment durant le mois sacré de Ramadhan, où la demande sur le sachet de lait a baissé de 30% par rapport aux mois précédents.

Cependant, cette situation connaîtra une certaine stabilité durant la période estivale où la demande n’enregistre pas de hausse au niveau de la capitale dont la consommation quotidienne avoisine les 700.000 litres/jour, contre un million de litres auparavant.

Dans une déclaration à la presse, le président de l’Association nationale des distributeurs de lait, M. Amine Belouar, a assuré de son côté que le processus de distribution du lait à travers le pays devrait connaître un nouveau calendrier et ce, à partir de l’Aid El-Fitr.

Selon le même responsable, ce nouveau calendrier porte sur la répartition des différentes communes sur les laiteries et cela, selon la densité des populations et la capacité de production. Ainsi, les laiteries capables de produire quotidiennement 500 000 litres de lait, à l’image de celle de Bir-Khadem, sera chargée d’assurer la distribution dans les communes les plus peuplées, tandis que les petites communes seront prises en charge par les petites laiteries d’une capacité de production de 20 000 litres/jour.



Une nouvelle répartition géographique pour les laiteries en fonction de la densité populaire



M. Belouar a expliqué en outre que cette nouvelle répartition géographique déterminera la destination du lait et dévoilera toute tentative de détournement de ce produit de première nécessité, comme «elle concrétisera une distribution transparente selon les recommandations du ministère de l’Agriculture, et c’est ce qui sera prouvé après son application sur le terrain», a assuré le président de l’association. Mais, a-t-il estimé, ce nouveau programme pourrait soulever un nouveau problème puisque certaines laiteries de la capitale (Alger) sont appelées à couvrir aussi d’autres wilayas comme Boumerdès et Blida, ce qui leur créerait de nouvelles charges, a-t-il dit.

«Ce nouveau programme pourrait aussi constituer un problème pour les distributeurs en matière d’éventuelles pannes et de consommation de carburant pour les véhicules, ce qui nécessite de tracer un plan bien précis pour éviter ce genre de problèmes», a mis en garde le même responsable. Aujourd’hui, le nombre de distributeurs de lait à travers le territoire national est estimé à plus de 1.500 distributeurs collaborant avec 119 laiteries, dont 15 unités de production publiques. Certains ont à leur actif plus de 35 ans d’ancienneté.

Il faut noter que le ministère est de plus en plus rigoureux dans le contrôle des laiteries et fait savoir que son département a pris des mesures en procédant à la fermeture de quatre laiteries, et ce, grâce au travail effectué par les commissions d’enquête mises en place.

Toutes les nouvelles mesures lancées par le ministère de l’Agriculture s’inscrivent en droite ligne avec la politique du gouvernement qui espère réduire, dans les plus brefs délais, de 50% la facture des importations du lait (poudre de lait et dérivés du lait), qui a dépassé ces deux dernières années le milliard de dollars. Aussi, l’Etat accorde des facilitations pour les investisseurs qui disposent d’un projet de lancement des laiteries et des centres de collecte de lait.

Les efforts du ministère visent, à cet effet, à atteindre une production annuelle dépassant les 2,1 milliards de litres de lait, ce qui permettra de réaliser l’autosuffisance en matière de consommation.

Ce qui n’est pas encore le cas, puisque d’après les chiffres officiels communiqués par les Douanes algériennes, les importations au premier trimestre 2018 des laits et matières premières des produits laitiers ont enregistré une hausse en s’établissant à 415,84 millions de dollars contre 411,38 millions de dollars par rapport à la même période de l’année dernière. soit une hausse de près de 4,5 millions de dollars (+1,1%),

Mohamed Mendaci