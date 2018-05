Accidents de la circulation et Ramadhan : Le Manque de sommeil, principale cause

Onze personnes ont trouvé la mort et dix sept autres ont été blessées dans 8 accidents de la circulation enregistrés lors des dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi par la Protection civile. 34 personnes ont trouvé la mort et 179 autres ont été blessées dans 91 accidents de la circulation survenus durant les quatre premiers jours du mois de ramadhan. Neuf cent trente-trois personnes ont trouvé la mort et 9.926 autres ont été blessées dans 7.178 accidents de la route enregistrés au niveau national durant les quatre premiers mois de l'année 2018, indique mercredi un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR). Des chiffres terrifiants d’un ramadhan meurtrier.

Pressés de rentrer chez eux à l'approche de la rupture du jeûne, certains automobilistes appuient sur le champignon, quitte à mourir ou à tuer. Résultat, des sinistres souvent mortels. Autre fait important qui est dû au changement des habitudes de sommeil pendant le mois sacré, les jeuneurs ont tendance à veiller jusqu’à des heures très tardives, d’où diminution des réflexes et allongement du temps de réaction à cause du manque de sommeil.

L’Algérie occupe, malheureusement, la 1re place dans le classement morbide des accidents de la circulation avec un mort toutes les trois heures, dont 40% sont incriminés au manque de sommeil. Évoquant les signes relatifs aux dettes de sommeil, le Dr Yataguen, spécialiste en apnée du sommeil citera le sommeil fragmenté, la fatigabilité matinale, les troubles de concentration, l’apnée du sommeil, etc. Que faire pour lutter contre la somnolence diurne ?

Il n’y a pas de remède au manque de sommeil autre que la récupération, a-t-il souligné. Il y a lieu de revoir le profil du conducteur algérien et organiser une campagne de sensibilisation sur le problème. L’organisme a des besoins de sommeil qui varient avec l’âge, allant de 14h à 17h pour un nouveau-né, de 9h à 11h pour un enfant en âge scolaire, à 7h pour un adulte et à plus de 7h pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

L’hygiène de vie est un facteur important dont il faut tenir compte, car un repas copieux le soir, arrosé de boissons alcoolisées, limonades, accompagné de café, thé, sucrerie, nicotine, est responsable d’insomnies et de nuits agitées. Les signes cliniques du syndrome d’apnée du sommeil de l’enfant sont le ronflement, la respiration buccale, les réveils nocturnes et le retard de croissance.



Les pratiques à bannir



Une étude américaine affirme que les conducteurs qui ont seulement une dette de sommeil d'une à deux heures sur les sept heures recommandées, doublent leur risque d'accident de la route sur une période de 24 heures, comparé aux conducteurs qui ont respecté cette consigne. Ce risque est quadruplé chez les conducteurs qui manquent de deux à trois heures de sommeil et multiplié par 11 chez ceux qui ont moins de quatre heures de sommeil. À noter que le risque zéro n'existe pas pour les conducteurs qui ont suffisamment dormi puisque chez ces derniers, il existe tout de même un risque d'accident multiplié par 1,3. L’étude montre qu'un conducteur qui a dormi pendant moins de cinq heures a un risque d'accident comparable à celui d'un conducteur ivre.

«Les symptômes de la conduite somnolente sont notamment la difficulté à garder les yeux ouverts, tendance à dériver de sa route ou à ne pas se rappeler les derniers kilomètres parcourus», nous dira le Dr Yataguen. Plusieurs règles simples permettent de limiter les risques, notamment une pause toutes les deux heures, mais pas seulement.

«La somnolence entraîne des périodes de micro-sommeil de une à quatre secondes pouvant être extrêmement dangereuses. La pause alors ne suffit plus, la solution la plus efficace pour restaurer sa vigilance est de s'arrêter dans un endroit sécurisé pour se reposer au moins un quart d'heure». Il est également recommandé d'éviter les heures où le risque de somnolence augmente sensiblement et de respecter les limitations de vitesse, car rouler vite fatigue. La vitesse oblige le cerveau à traiter un plus grand nombre d’informations en un minimum de temps, la vision devant alors s’adapter en permanence.

Farida Larbi