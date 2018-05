Bordj Bou-Arréridj : Ouverture de 18 restos de la rahma

Le mois sacré a provoqué un élan de solidarité certain dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Institutions de l’Etat, mouvements associatifs s’activent pour venir en aide aux démunis. Cet élan qui ne faiblit pas devrait leur permettre de passer un ramadhan tranquille.

Le dernier geste est celui du FCE qui a octroyé des sommes d’argent pour les personnes nécessiteuses de la wilaya.

Le délégué du forum au niveau de Bordj Bou Arreridj, M Hocine Benhamadi qui a rappelé le rôle sociétal de ce dernier, a précisé que le don a été remis à 5 associations caritatives de la wilaya pour le distribuer. Elles sont mieux placées que nous pour identifier ceux qui en ont besoin, a-t-il indiqué.

Sonatrach , a accordé elle aussi 500 colis alimentaires pour les personnes nécessiteuses de la wilaya durant le mois sacré. Avec ces initiatives, le nombre des aides recensées avoisinent les 50.000 si on compte les 21.500 de la DAS, les 25.000 de l’association Ahbab El mardha et les 2.000 du Croissant-Rouge.

Bien sur, ce nombre pourrait augmenter considérablement si on ajoute les dons des autres associations et même des particuliers qui ne sont pas toutes comptabilisées.

Ce qui est sûr, c’est que la solidarité est à son paroxysme. Elle n’étonne point dans une wilaya qui dispose de traditions certaines en la matière. Au-delà des dons alimentaires, c’est la chaleur humaine qui est remarquable, perceptible dans les différents restaurants du cœur qui ont ouvert leurs portes dans la wilaya où des personnes en détresse, des pauvres, des SDF, des passagers et même des immigrés peuvent y trouver de la compagnie et le sourire le temps d’un repas chaud .

Ces restaurants, au nombre de 18, sont répartis sur plusieurs endroits stratégiques de la wilaya. Bien sûr, le chef-lieu, qui compte le plus grand nombre d’habitants en plus des visiteurs, dispose de 5 structures ouvertes dans plusieurs quartiers.

Les communes de Mansourah, El Mehir, El Achir et Ain Taghrout qui sont situées sur la RN5 et Khelil qui se trouve sur la route de Bougaa disposent de restaurants ouverts aux jeûneurs.

Les passagers de l’autoroute est-ouest s’y trouvant à l’heure de l’iftar peuvent se restaurer également grâce à une tente qui a été dressée à cet effet près de la station Zada.

Ces restaurants ont offert plus de 20.000 repas dont 14.500 servis à table en une semaine. Certaines familles préfèrent les emporter pour les consommer chez eux.

Il y règne une ambiance de solidarité, de bonté qu’on ne peut trouver ailleurs. C’est un des aspects qui peut être relevé de cette action qui assurent la convivialité pas seulement au sein de la société et même dans les familles.

