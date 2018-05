Ramadhan et traditions : Au cœur du vieux Sétif

Des moments forts secouent ma mémoire et me portent sur cette vague de lointains souvenirs qui me replongent dans le vécu d’une ère certainement révolue, marquée par les privations qui nous étaient imposées alors par l’occupant, mais certainement porteuse dans son élan de fraternité et de solidarité de bien belles réalisations du cœur, que l’on ne saurait si vite oublier.

Ramadhan de mes souvenirs indélébiles et des traditions aussi fortes qu’elles ne l’ont jamais été, me ramènent en effet à ces sublimes senteurs que ma mère savait faire émerger de sa chorba qu’elle laissait mijoter de longues heures durant, sur des braises de charbon qu’elle prenait le soin d’allumer bien tôt et entretenait le temps qu’il fallait.

Une chorba, comme on en fait plus de notre temps, serai-je tenté de dire et dont le secret émergeait de ces ingrédients, ces épices que ces dames d’un autre temps préparaient de leurs mains de fées avec un savoir minutieusement préservé, transmis de génération en génération par leurs ainées.

Point de cocotte minute et encore moins de cuisinières «dernier cri» en ces temps d’une autre époque pour préparer le «ftor» que savaient pourtant rendre agréables nos mères qui ne manquaient jamais de rien lorsqu’il fallait mettre en exergue les mille et un secret de ces «fchouch», dans ce genre de marmites en argile qu’elles veillaient à ne pas briser, faire que le temps et la braise du «kanoun» lui confèrent bien des mystères que seule la saveur cette chorba ou d’un autre plat qui y était cuisiné trahissait .

Rien n’était donc laissé au hasard, tout était soigneusement préparé au moment voulu, de la tomate bon prix de 5kg à 100 francs anciens que ces dames faisaient sécher jusqu’à ces bouts de viande de l’aïd dernier, en passant par toutes les épices soigneusement préparées et conservées .

La semoule qui servait à préparer chaque jour de la bonne galette, n’échappait pas à ces préparatifs, et faisait également partie de ce cérémonial, sublime avant goût d’un mois de ramadhan qui annonçait déjà ses couleurs et ses saveurs.



Souvenir d’une ville aussi vieille que le temps



Ramadhan, c’était aussi le temps des «harra » (maison collectives) ou les plus nantis des Algériens disposaient d’une chambre et pour les plus chanceux d’un coin de cuisine, mais toutes les familles avaient droit à suffisamment d’espace dans la cour que les femmes prenaient plaisir à nettoyer et arroser chaque matin pour y préparer plats et café succulents dont les senteurs se sentaient à des dizaines de mètres de là.

Multiples «harra » de Sétif, ou rien ne se cachait et tout se partageait dans une ambiance chaleureuse d’antan. Immenses espaces de «vivre ensemble» pour des dizaines de familles qui se cotoyaient dans un climat de fraternité et de solidarité, maillon fort d’une unité, d’autant plus consolidé en ces mois de ramadhan par une formidable ambiance familiale et bien des repères qui ne sont hélas plus toujours de ce monde et se sont effacés avec ces logis d’un autre temps pour laisser place au règne du béton et du «chacun pour soi» qui ne dit pas son nom.

Ramadhan, c’était aussi la vie au cœur de ce vieux Sétif, ces coins accueillants dont je vais à la recherche en parcourant ces arcades ou j’avais plaisir à aller découvrir ces vieux couturiers, penchés sur leur machines à coudre à vous façonner un merveilleux burnous blanc. Sétif d’un autre temps ou l’indifférence de l’homme et sa main ravageuse ont également fait que des pans de murs, témoins d’un patrimoine élogieux et de tant de ramadhan passés, soient emportés par un vent d’acculturation et laisser place autour d’Ain Fouara que le tramway aurait certainement voulu mettre d’avantage en exergue, à des monuments de béton. Et lorsque les coups canon annonçaient le moment de la rupture du jeûne, une autre nuit colorée commençait pour donnait lieu à une soirée vivante où chacun s’adonnait à ses moments de spiritualité, une visite chez un proche ou une partie de dominos jusqu’à laisser des «traces» sur cette table qui finissait par courber l’échine.

La mosquée «El Atik» construite en 1845, 53 ans avant Ain Fouara, et qui renait de ses cendres, ne désemplit pas et garde encore le souvenir d’une ville aussi vieille que le temps ou tant de ramadhan se sont succédés sans que l’aspect spirituel ne soit jamais affecté. La mosquée

«Abou Dher El Ghaffari» autre symbole fort de cette ville garde jalousement l’histoire d’une ville ou bien des traditions ont été vécues et survivent encore.

F. Zoghbi