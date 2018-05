Annaba : ambiance festive

La deuxième soirée du festival national de la musique et de la chanson citadines a été marquée, hier, par le passage de trois artistes dans le genre chaabi et malouf, au grand bonheur des mélomanes. Il s’agit d’Ahmed Laouabdia de Constantine, Chawki Friekh d’Annaba et Abderrahmane Kobbi d’Alger.

La deuxième soirée a également drainé un public nombreux composé essentiellement des familles en quête de détente et de loisirs après une longue journée de jeûne. C’est ainsi que l’artiste Ahmed Laouabdia a ouvert le bal en interprétant des morceaux tirés du patrimoine national tels que «Kalbi Mekoui Bejmar» et «Khlasso», suscitant l’admiration du public.

Ce dernier n’a pas manqué d’applaudir le chanteur qui s’est réjoui d’être une nouvelle fois à Annaba pour participer à la treizième édition du festival national de la musique et de la chanson citadines. Lui succédant, le jeune artiste Chawki Friekh de la ville du jujube, et qui s’est produit pour la première fois dans ce festival, a directement mis le public en appétit par des Istikhbar et des Madih glorifiant le prophète Mohamed (QSSSL).

Il a notamment chanté «Khad Ennabi Al Mokhtar» et «Sid Al Ibad Mohamed». Puis, il a enchainé par des chansonnettes puisées du patrimoine national. L’inévitable chanteur de la chanson chaâbi Abderrahmane El Kobbi a su comment faire vibrer le public du théâtre régional Azzedine-Medjoubi en chantant des poèmes et des Madih tirés du terroir. Ensuite, il a rendu un hommage au grand maître de la chanson chaâbi El Hadj M’Hamed El Anka. Les férus de la chanson chaâbi ont été gâtés par l’un des maîtres de ce genre musical qui se sont régalés en écoutant «Ya Sahab Al Ghamama», «Habiba» et «Ya Daif Allah». Egal à lui-même, El Kobbi a clôturé en beauté par «Samani Al Kobr Samani», ce qui a donné lieu à des danses interminables, exécutées par des jeunes et moins jeunes des deux sexes qui ont créé une ambiance festive.

Le festival national de la musique et de la chanson citadines, qui est à sa treizième édition, se poursuivra jusqu’au mercredi prochain avec un menu des plus alléchants.

B. Guetmi