Skikda : L’actrice Samia Saâdi n’est plus

La dame du théâtre de Skikda, la comédienne Samia Saâdi (1962-2018), est décédée dimanche soir des suites d’une maladie, a appris l’APS auprès des membres de sa famille.

La défunte souffrait d’une pathologie qui lui a fait perdre la vue et devait être transférée à l’étranger pour des soins, selon la même source. Samia Saâdi est considérée comme une icône du quatrième art à Skikda et était une des premières artistes femmes des planches de l’antique Ruscicada. Elle avait effectué ses premiers pas dans l’art des planches en 1979, alors âgée de 17 ans, au centre culturel communal Issat-Idir, dans une troupe théâtrale conduite par le défunt Salah Laouadi. Son premier véritable premier rôle fut dans la pièce «Achna oua choufna» au sein de la troupe de théâtre communal, devenue par la suite le théâtre régional de Skikda. Très aimée du public skikdi pour son jeu d’une spontanéité envahissante et sa capacité à forcer le rire, Samia excellait dans les rôles à caractère humoristique et compte à son actif plusieurs œuvres théâtrales et monologues dont «Hadhi hmoumna», «Aoudat errouh» et «Hmam rabbi». La défunte a été inhumée hier, lundi, au cimetière Kobia, au centre-ville de Skikda, selon sa famille.