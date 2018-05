Entretien , Pierre Carlès, documentariste : « Les grands médias français pratiquent l’omerta sur les politiques progressistes »

Lauréat du prix spécial du jury, lors de la huitième édition du festival international du cinéma d’Alger dédié au film engagé, le cinéaste français Pierre Carlès revient, dans cet entretien, sur son œuvre, On revient de loin, opération Correa 2, un film documentaire qui met en exergue la révolutionnaire politique du président équatorien Rafael Correa, et qui interroge la possibilité d’un autre modèle de société d’une Amérique du Sud debout et fière.

Vous avez commencé avec le premier volet de ce film sous l’intitulé « opération Correa 1 ». Parlez-nous davantage.

« Lors d’une visite officielle à Paris en novembre 2013, Correa a expliqué dans une conférence à l’université de la Sorbonne que l’Union Européenne faisait fausse route, qu’elle se trompait en appliquant des politiques d’austérité économique d’inspiration néolibérale. Etant donné les prouesses réalisées pendant six ans de bonne gouvernance et les indicateurs positifs de sa politique, on aurait pu s’attendre à ce que les grands médias français, lors de cette conférence, interpellent ce président et de lui dire : ‘’ comment vous avez fait, pourquoi vous dites qu’on fait fausse route ?‘’, rien ! Aucune invitation dans les chaînes de télévision, sur les stations de radio, seule la presse écrite, qui est de moins en moins lue en France, comme le Monde diplomatique, l’humanité ou le Figaro, a fait part de cette visite et des propos tenus par le président équatorien. Je suis parti alors avec mon équipe pour voir les grands responsables de l’information et de la presse audiovisuelle française. nous les avons interpellés sur ce silence, cette omerta, cette censure à l’égard de ces politiques progressistes conduites pendant plusieurs années en Amérique Latine. Pour eux, tout ce qui s’apparente, de près ou de loin, à du communisme, à du collectivisme est à écarter d’emblée, à ne pas être pris au sérieux et considérer comme sans intérêt. c’est la raison de ce silence, de ce manque d’intérêt, de ce manque de curiosité. Cela pose problème du moment que la France est censée être un pays où on peut discuter de tout, mais on s’aperçoit qu’il y a des choses qui ne sont pas à discuter. Ce premier film était une critique des médias, hormis certains indépendants; il dénonce les grands médias qui ne veulent pas ouvrir certaines discutions, certains débats, donc, ferme l’espace dès possible ».



Vous êtes donc parti à l’autre bout de l’Atlantique pour porter l’image réelle de l’Equateur de Correa, faute de manque de grands reporters occidentaux ?

« En effet, une fois ce constat établi, les grands médias ne vont pas s’intéresser à ce qui se passe en Equateur depuis l’arrivée de Rafael Correa. Avec l’aide des spectateurs français qui ont vu le premier film et qui ont financé notre enquête en grande partie, nous sommes restés pendant une année en Equateur, de manière dis-contenue, pour essayer de comprendre ce qui s’est passé dans ce pays, faire l’enquête que n’avaient pas fait les grands médias audiovisuels. et c’est ce que raconte ce film, il rapporte le résultat de notre enquête ». Le film démontre une ébullition sociale avec notamment une grande vague de soutient pour Correa, mais aussi des opposants… peut-on dire que les riches sont les opposants de Rafael Correa ? « En effet, les gens qui ont voté massivement pour Correa aux deux mandats de sa présidentielle sont ceux qui ont profité de ces politiques publiques en direction des pauvres et démunis, donc les opposants de Rafael Correa sont plutôt les riches qui ont perdu beaucoup de privilèges ».



Vous avez assisté à des meetings populaires, à des fêtes nationales et à des manifestations… le film est riche en événements. Comment vous avez vécu cette année en Equateur ?

« Ce que nous avons essayer de faire c’est d’aller à plusieurs reprises, d’être en immersion dans la société équatorienne, ça reste après tout un travail superficiel. nous n’avons pas passé cinq ans en Equateur, mais juste une année, nous avons essayé avec les ressources économiques relativement faibles qui étaient les notres de faire le mieux possible notre travail d’enquête. nous sommes partis avec des aprioris plutôt positifs, mais nous n’avons pas évité de nous confronter au réel... la confrontation avec les gens que l’on rencontre de tous milieux nous oblige à ajuster notre perception, et c’est ce que nous avons essayé de faire, avec la manière la plus honnête possible, avec les moyens faibles ce travail d’enquêteurs sur la réalité équatorienne, huit ans après l’arrivée au pouvoir de Rafael Correa ».



Pourquoi avoir choisi le titre «On revient de loin», qui revient de loin en fait ?

« Nous, les enquêteurs, on revient de loin car l’Equateur est très loin, mais aussi la situation du pays revient de loin car il était à terre quelques années plutôt. Il a vécu une énorme crise économique et sociale aux débuts des années 2000, avec cette immigration économique massive, donc c’est un pays qui revient de très loin. L’arrivée au pouvoir de Rafael Correa et son gouvernement lui ont permis de se rétablir, de redonner une certaine fierté aux équatoriens, qui, à une époque, avaient honte de leur nationalité. les immigrants équatoriens étaient très mal vus en Espagne par exemple, maintenant ils n’immigrent plus massivement, et ce gouvernement a rendu la fierté et la confiance perdues au peuple ».



Quel est votre avis sur la tenue d’un festival du cinéma engagé à Alger, au moment où le cinéma commercial domine l’industrie du septième art ?

« Ce que j’aime beaucoup dans ce festival, c’est sa revendication du thème engagé, parce que, de plus en plus, notamment en France, lorsqu’on dit un film engagé, c’est censé être un film partisan, militant, et c’est plutôt un qualificatif péjoratif. Je crois qu’il faut affirmer que nos films sont engagés, militants mais pas militaires; militants pour ouvrir l’esprit et donner à voir des choses que l’on voit peu, aller à l’encontre de certaines idées reçues, et si c’est ça faire des films engagés. moi je revendique haut et fort le droit de faire des films engagés. Ce qu’on oublie souvent aussi, c’est que les films commerciaux, les films produits par les grandes chaînes de télévision sont des émissions engagées, mais dans un autre camp, l’engagement pour eux c’est de militer pour une société de plus en plus individualiste, pour la loi du plus fort, pour un esprit de compétition lié au capitalisme dans sa version la plus sauvage et néolibérale, un engagement au côté du pouvoir économique. c’est ça leur engagement qui est bien dissimulé, ils militent pour cette société sans le dire et c’est malhonnête,

De notre côté, nous faisons des films engagés, et c’est ce que revendique ce festival, mais un engagement dans le sens de remettre en cause l’ordre établi quand il est injuste, engagé pour ceux qui veulent faire des films qui ouvrent l’esprit critique et élèvent l’esprit critique des spectateurs et qui permet de combattre certaines idées reçues qui sont matraquées et véhiculées par les médias dominants. Dans ce sens d’engagement, je le partage à 100% et je suis ravi qu’il existe en Algérie un festival dédié au film engagé ».

Réalisé par : Kader Bentounès