Grand angle : Menaces

Depuis l’opération «Restor hope», de 1992, où plus de 20.000 marines ont foulé le sol somalien sous l’œil des caméras, le droit d’ingérence a montré ses limites mais surtout ses dérives. En vogue à l’époque, le volet humanitaire constituait un parfait alibi à certains desseins. Quelques mois plus tard, le Pentagone rappelait ses troupes devant le spectre d’un autre Vietnam. Depuis, la Somalie gravite dans une spirale de violences et des crises humanitaires successives. Les inquiétudes formulées récemment par le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, quant aux ingérences croissantes de certaines parties non africaines dans les affaires internes de la Somalie sonnent le tocsin d’une menace réelle sur la stabilité de la région. «Ces ingérences risquent de perturber les efforts de consolidation de la paix et de construction de l'Etat qui sont actuellement déployés en Somalie», a affirmé M. Faki. Le même sentiment a été partagé, quelques jours plutôt, par le représentant spécial de l'UE pour la Corne de l'Afrique. Celui-ci a révélé que la crise qui sévit entre les pays du Golfe menace les efforts de paix dans la Corne de l'Afrique, et de manière plus large dans d'autres pays d'Afrique de l'Est. Pour Alexander Rondos, la crise du Golfe pourrait facilement «miner tous les efforts réalisés pour résoudre les crises en Afrique de l'Est». La saisie à Mogadiscio par les autorités somaliennes de près de 10 millions de dollars dissimulés dans des sacs et appartenant à un membre des pays dits du boycott constitue le premier grain de sable dans le processus de paix et de consolidation des institutions de ce pays de la Corne de l’Afrique initié par l’Union Africaine. Qui en était le destinataire ? Ce qui peut s’apparenter à un simple fait divers témoigne, en fait, d’une rapide détérioration des relations entre Mogadiscio et certains pays alignés contre le Qatar. Les tensions, sous-jacentes depuis plusieurs mois, sont directement liées au refus de Mogadiscio de prendre position dans la crise diplomatique opposant ce membre de CCG à Doha. La querelle ne s’est pas arrêtée là. Le ministre somalien de la Défense, Mohamed Mursal, a annoncé l’annulation d’un accord militaire qui stipulait que plusieurs centaines de soldats somaliens étaient formés par ce pays du Golfe. La neutralité affichée par Mogadiscio a aussi créé des frictions au sein même de l’architecture politique du pays, entre l’État fédéral et les États fédérés. Ces derniers pensent qu’il y a plus d’avantages économiques à tirer d’un soutien au groupe du boycott. Jouant sur ses différents, le pays incriminé et certains de ses alliés dans la coalition au Yémen croient que la victoire contre les houthis passe inéluctablement par la création des rampes militaires dans la Corne de l’Afrique. L’accord tripartite, signé le 1er mars entre les Emirats Arabes Unis et la République autoproclamée et non reconnue du Somaliland et l’Éthiopie concernant le port de Berbera, stratégiquement situé à l’entrée de la mer Rouge, a été rejeté par Mogadiscio qui considère le Somaliland comme partie intégrante du territoire somalien. Ces interférences se produisent sous le regard des Shebab toujours menaçants.

M. T.