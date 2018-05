Consensus international sur l’accord nucléaire iranien : Mise à l’écart des états-Unis

Le consensus international pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien après la défection des Etats-Unis contribue à écarter davantage ce pays de la communauté internationale, a estimé le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. «La communauté internationale a exprimé son soutien à l'accord sur le nucléaire iranien, à l'exception d'Israël et de quelques pays arabes qui ont soutenu le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, également connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA)», a indiqué M. Zarif à la télévision publique dimanche soir. «Je crois qu'il y a encore un consensus international qui l'appuie (le JCPOA), et (le président américain) Trump n'a pas réussi à changer les conditions», a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. Evoquant les négociations en cours entre l'Iran et les cinq autres parties prenantes de l'accord, le ministre iranien a affirmé que si les intérêts de son pays sont respectés et que les garanties nécessaires sont fournies pour protéger les intérêts et les avantages de l'Iran dans le cadre du JCPOA, «la République islamique poursuivra son engagement». Par ailleurs, le président iranien Hassan Rohani participera à un sommet international en juin en Chine en présence de ses homologues chinois et russe, a indiqué hier Pékin, en plein marathon diplomatique pour sauver l'accord sur le nucléaire.