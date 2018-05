Somalie : L’UA appelle à mettre fin aux ingérences

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a exprimé son inquiétude quant aux ingérences croissantes de certaines parties non africaines dans les affaires internes de la Somalie. «Ces ingérences risquent de perturber les efforts de consolidation de la paix et de construction de l'Etat qui sont actuellement déployés en Somalie», a affirmé M. Faki au cours d'une rencontre avec le Premier ministre somalien Hassan Ali Khaire, au siège de l'UA, dans la capitale éthiopienne, selon un communiqué de l'UA. «Ces ingérences risquent également de réduire à néant les progrès qui ont été accomplis au prix d'importants efforts conjoints de la part de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et des forces de sécurité somaliennes», a-t-il déclaré, appelant tous les acteurs extérieurs concernés à s'abstenir de toute action qui pourrait nuire aux progrès enregistrés en Somalie. Les deux dirigeants ont discuté des progrès du gouvernement fédéral somalien dans l'application d'un programme de réforme portant sur les secteurs politique, économique et sécuritaire, selon le communiqué. Le président de la Commission de l'UA a également loué les efforts du gouvernement somalien pour mettre en place une politique tournée vers la cohésion et l'inclusion, renforcer le fédéralisme, résoudre les conflits dans le pays, et faire progresser le processus de consolidation de la paix et de réconciliation. M. Faki a appelé tous les acteurs somaliens à n'épargner aucun effort pour garantir que la feuille de route politique convenue soit appliquée avec succès. Allant dans le même sens, le représentant spécial de l'UE pour la Corne de l'Afrique, M. Alexandre Rondos, cité par l'AFP, a affirmé que «nous n'avons vraiment pas besoin de quelque chose qui vienne miner ces efforts».

M. Rondos redoute des tensions exacerbées entre pays membres des organisations est-africaines participant aux efforts de résolution de crise dans la région, notamment au Soudan du Sud, au Burundi et en Somalie. Pour le diplomate européen, un des objectifs les plus importants de l'UE dans la région est de s'assurer que l'Afrique de l'Est «soit protégée le mieux possible de cet environnement géopolitique qui évolue rapidement». Les tensions diplomatiques entre les pays du Golfe menacent les efforts de paix dans la Corne de l'Afrique, et de manière plus large dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, a assuré le représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique.