Athlétisme, Jeux Méditerranéens-2018, Qualifications : six algériens ont déjà réalisé leurs minima

Six athlètes algériens ont réalisé les minima de participation aux prochains Jeux méditerranéens, prévus du 22 juin au 1er juillet 2018 à Tarragone (Espagne), en attendant l'éventuelle qualification de trois de leurs compatriotes, «qui ne sont plus très loin de leurs minima» selon la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne d'athlétisme .

Les athlètes déjà qualifiés sont Yacine Hethat et Mohamed Amine Belferar (800m), Mohamed Yasser Triki (longueur/triple saut), Hicham Bouchicha (3000m steeple) et le tandem Farid Terfaia et Mamar Bengriba en semi-marathon. Les trois autres algériens susceptibles de se qualifier pour les JM de Tarragone sont le hurdler Abdelmalik Lahoulou (400m/haies) ainsi que les demi- fondistes Takei-Eddine Heddili et Ryma Chennah.