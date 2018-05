La Radieuse honore des jeunes à El-Oued

L'association sportive Radieuse, présidée par Kada Chafi, a créé une grande joie et un engouement sans pareil auprès des jeunes d’ El Oued, chez laquelle elle s'est déplacée cette fin de semaine.

Le but de la Radieuse en faisant ce long déplacement est de participer à des évènements de proximité avec les jeunes non-structurés de cette ville du Sahara.

Les autorités locales, à leur tête le wali, Abdelkader Bensaïd et les anciennes stars du football algérien, Belloumi, Megharia, Hadj-Adlane, Drioueche, Benchiha, Benzerga, Mazri et Zerrouki, et l’ex-arbitre international Hansal, sans oublier le président de l’association Kada Chafi, ont rendu un vibrant hommage à ces jeunes et leur ont distribué des médailles, des trophées et des aides financières, sachant qu'ils font partie du club Tadhamoun Souf et d'autres clubs et qu'ils ont brillamment honoré leur ville. Cette cérémonie s'est déroulée au siège de la wilaya.

La délégation s'est rendue ensuite au stade communal où elle a participé à un gala sportif avec ces jeunes et devant un très nombreux public, ravi de voir pour la première fois, d'authentiques vedettes dirigées par le ballon d'or Belloumi, répondre à leur invitation.

Une première qui leur a donné beaucoup de joie et qu'ils souhaitent voir se reproduire une visite qui entrera dans l'histoire sportive de Oued Souf.