Fédération algérienne de boxe : Le président Nehassia rétabli dans ses droits

Abdelmajid Nehassia, président déchu de la Fédération algérienne de boxe (FAB), a été rétabli dans ses droits par le Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS), en tant que président «légitime» de l'instance fédérale, a appris l'APS dimanche de l'intéressé.

«Après le retrait de confiance prononcé à mon égard le 15 juillet 2017 lors de l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx), j'ai engagé les procédures juridiques nécessaires auprès du TARLS qui m'a rétabli dans mes droits en tant que président légitime de la FAB», a déclaré Abdelmajid Nehassia.

Selon le verdict définitif du TARLS, Nehassia doit réintégrer, sans passer par une AG élective, son poste de président de la FAB et toutes les décisions prises par l'AG extraordinaire du 15 juillet doivent être annulées dans le fond et la forme. «Je ne suis pas obligé d'organiser une assemblée générale, celui qui veut travailler avec moi, sera le bienvenu, mais les choses vont s'éclaircir à l'issue de la réunion qui aura lieu dans les prochains jours. Je vais réunir les membres du Bureau fédéral pour y voir plus clair», a-t-il précisé.

Le verdict final du TARLS sera notifié à l'actuel président de la FAB, Draa Abdeslam, élu le 1er août 2017, par un huissier de justice aujourd’hui, selon

Nahassia.