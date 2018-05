Escrime : Hicham Maxim Kadi seul représentant Algérien au JM de Tarragone

Hicham Maxim KD sera l’unique représentant Algérien, dans les compétitions de l’Escrime, aux jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), prévu du 22 juin au 02 juillet. L’athlète, évoluant dans le championnat de France, participera dans les preuves individuelles de la spécialité de l’Epée. L’athlète, qui pour rappel n’a pas effectué de préparation spéciale en prévision de ces joutes internationales de grande envergure, compte beaucoup plus sur son expérience et sa technique pour tenter de tirer son épingle du jeu dans cette compétition de niveau très relevé. Etant retenu dans l’équipe masculine de la spécialité de l’Epée, il prendra par ailleurs part aux championnats d’Afrique des nations, prévus du 5 au 9 juin prochain à Tunis.

Un tournoi de haut niveau qui lui servira sans doute de préparation, d’autant plus que l’équipe nationale vise le podium. « Nous participons à cette compétions avec un seul athlètes. C’est juste pour marquer notre présence et permettre à notre athlète d’avoir un peu plus de compétions. Il faut dire que les dates des J.M, qui pour rappel ont été décalé d’une année, ne nous arrangent guère. Nous avons des athlètes qui préparent d’autres compétitions, dont les Jeux Africains de la Jeunesse et d’autres qui seront en plein période d’examens scolaires. Pour ce qui est des objectifs, je ne vais pas vous mentir. Nous ne visons pas le podium. C’est une compétions de très haut niveau. La crème de l’escrime mondial se trouve sur le bassin méditerranéen, notamment avec les athlètes Français et Italiens. Notre escrimeur veut rentrer dans le tableau des seize et tenter par la suite d’aller le plus loin possible dans cette compétition. S’il y parvient, ça sera une participation honorable. » Nous à déclaré le président de la fédération Algérienne d’Escrime, M. Raouf Bernaoui, avant de poursuivre ; « Par ailleurs, notre équipe nationale prendra part aux championnats d’Afrique en Tunisie au début du mois de Juin, ou comptant bien faire sensation. Notamment avec l’équipe de Fleuret masculin, qui sera conduite par son capitaine le très expérimenté Victor Hamid Sintès. Un escrimeur qui n’est plus à présenter. Il à été champion du monde par équipe avec la France et troisième en individuel. Bien que les quatre athlètes, qui pour rappel n’ont pu prendre qu’à une seule étape de la coupe du monde, manquent de compétition, nous viserons le titre continental. Je pense sincèrement que Victor Hamid Sintès, qui revient de blessure, Yanis Baptiste Mabed, Salim Haroui et Reman Djitli ont largement le talent pour atteindre les objectifs tracés par équipe et en individuel. »

Rédha M.