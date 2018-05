Ali Slimani, Président de la fédération Algérienne de Basketball : « Nous participerons aux JAJ, mais pas aux JM »

Le basket est parmi les rares disciplines olympiques qui ne prennent pas part à la 18e édition des jeux Méditerranéens, prévus du 22 juin au 2 juillet à Tarragone (Espagne).

L'équipe nationale n'est en effet pas engagée dans cette compétition internationale de grande envergure. C'est une décision qui a été prise par l'ancien Bureau fédéral et confirmé par l'actuel président de la FABB, Ali Slimani . «Les fédérations ont des contrats d'objectif avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. On ne va pas faire de la figuration ou encore du tourisme. Lorsqu’on prend part à une compétition internationale de cette envergure, c'est pour réaliser des résultats.

De tradition, l'objectif tracé pour les Jeux méditerranéens est le podium. Pour ce qui du basket-ball, il faut savoir que c'est la spécialité du 3X3 qui est retenue dans le programme de compétition des JM. Ce n'est pas le basket-ball traditionnel à cinq. En Algérie, nous ne disposons pas encore d'équipe nationale dans cette nouvelle discipline. C'est à peine si on commence à organiser des compétitions au niveau des ligues pour les jeunes catégories. On ne pouvait donc pas prendre comme ça des joueurs du basket-ball à cinq et les engager juste pour participer à ce tournoi, dont les règles sont différentes. Nous ne nous sommes pas préparés pour cette compétition.

De plus on risque l'humiliation, on ne peut pas prendre ce risque. Par contre, nous allons prendre part au Jeux africains de la jeunesse, qui auront lieu à Alger au mois de juillet prochain», nous a déclaré le président de la Fédération algérienne de basket-ball, dont l'objectif est de développer et promouvoir cette nouvelle discipline.

«C'est une discipline qui connait de plus en plus d'engouement de la part des jeunes au niveau des quartiers. Le souci est qu'on ne dispose pas de terrains pour promouvoir cette spécialité et la développer.

Nous avons sensibilisé les walis afin d'aménager des terrains dans les quartiers. Certains on suivi, pour d'autres on attend encore. Pour l'instant, on organise des tournois au niveau des ligues ou il y a suffisamment d'équipes.

C'est essentiellement des tournois pour les jeunes catégories. Récemment, on a organisé deux tournois, l'un à Sétif et l'autre à Tipaza. Durant ce mois du ramadhan, la DJS de Tebessa organise un tournoi au niveau de cette wilaya. Dans le futur, nous allons bien sur organiser un championnat national», nous à t-il indiqué.

Rédha M.