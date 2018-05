MC Oran : L’été de tous les changements

Le MC Oran, qui a échoué à renouer avec les consécrations après 22 ans de disette, a décidé d’opérer des changements à tous les niveaux en vue de la saison prochaine, selon son président Ahmed Belhadj dit «Baba». Le boss oranais est déjà passé à l’action en engageant un nouvel entraineur, en l’occurrence, le Marocain Badou Zaki, dont ce sera sa deuxième expérience dans le championnat national après avoir remporté la Coupe d’Algérie avec le CR Belouizdad lors de l’exercice 2016-2017. L’ancien sélectionneur des «Lions de l’Atlas» succédera à Suisso-tunisien Mouaz Bouakkaz, dont le contrat n’a pas été renouvelé, malgré la quatrième place qu’il a réussie à obtenir en championnat avec les Rouge et Blanc.



Mecheri et Saoula quittent le staff technique



Les changements décidés par Belhadj ne se limitent pas uniquement au premier responsable de la barre technique, puisque même l’entraîneur adjoint, Bachir Mecheri, et l’entraîneur des gardiens de but, Karim Saoula, deux enfants du club, en poste depuis déjà trois années, ne seront finalement pas retenus. Le président de la formation d’El-Hamri a choisi de donner carte blanche à son nouveau coach pour choisir lui-même ses assistants «pour assumer pleinement ses responsabilités», a-t-il expliqué.



Chamboulement au sein de l’effectif



Côté effectif, de grands changements sont également attendus. D’ailleurs, pour les joueurs en fin de contrat, et ils sont nombreux, le président Belhadj a décidé de n’en retenir que trois. Il s’agit des milieux de terrain, Amine Aoued et Abdelhafid Benamara, ainsi que le gardien de but, Abderraouf Nateche.

Toutefois, pour ce dernier, il vient d’opter pour la JS Saoura, vice-championne d’Algérie, faussant par là même les plans de son désormais ex-président, contraint de dénicher un autre portier apte à remplacer le capitaine des Hamraoua, auteur d’une excellente saison lors de l’exercice passé. Le recrutement ne concernera évidemment pas le poste du dernier rempart seulement, mais plutôt tous les compartiments, si l’on se réfère toujours à l’homme fort du club-phare de la capitale de l’Ouest du pays, qui a reçu de la part de son nouvel entraineur une liste d’éléments avec lesquels il devra entamer les négociations dans les prochaines heures.



Révolution à tous les niveaux



L’administration du club ne sera pas également épargné par la «révolution», a encore précisé Belhadj, affirmant qu’elle va se présenter la saison prochaine avec un visage «new-look».

Ces changements tous azimuts prévus par le patron de la formation d’El-Bahia ont pour un seul but : permettre au MCO de redorer son blason terni, surtout que la dernière consécration de cette équipe remonte à 1996 en Coupe d’Algérie. Après être revenu à de meilleurs sentiments en renonçant à son départ qu’il avait annoncé il y a quelques semaines, Belhadj, dont ça sera sa cinquième saison à la tête du Mouloudia d’Oran, est plus que jamais déterminé à marquer de son empreinte son passage à la tête du club. L’exercice 2018-2019 sera-t-il le bon, s’interrogent déjà les observateurs ?