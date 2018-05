USM Bel-Abbès : Bouakkaz pressenti pour succéder à Cherif El-Ouezzani

L’entraîneur suisso-tunisien Moez Bouakkaz est pressenti pour prendre en main l’USM Bel Abbès en remplacement de Si Tahar Cherif el Ouezzani dont le contrat n’a pas été renouvelé par le président du Conseil d’administration, Okacha Hasnaoui, a appris l'APS hier auprès du club de Ligue 1 Mobilis de football. Bouakkaz est attendu dans les prochaines heures à Sidi Bel-Abbès pour discuter avec les dirigeants de l’USMBA les détails du contrat devant le lier à la formation de la Mekerra, a ajouté la même source. Si les deux parties venaient à trouver un accord, Bouakkaz effectuerait son deuxième passage avec les Vert et Rouge après avoir entraîné l’USMBA, lors de la phase aller de l’exercice 2015-2016, soit la saison qui a vu cette équipe accéder en Ligue 1. Après son départ de Sidi Bel-Abbès, tout en laissant le club de la ville parmi les trois premiers au classement, Bouakkaz a vécu deux autres expériences en Algérie avec le RC Relizane et le MC Oran. L’USMBA, détentrice du trophée de la Coupe d’Algérie, disputera la Coupe de la Confédération africaine la saison prochaine, et ce, pour sa deuxième participation continentale après celle de 1992.