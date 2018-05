Début aujourd’hui des épreuves du BEM : assurer un bon déroulement

Le coup d’envoi officiel des épreuves du BEM sera donné, aujourd'hui, par la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, à partir des wilayas de Laghouat et de Djelfa.

Un total de 595.865 candidats passeront ainsi, durant trois jours, cet examen de passage au niveau secondaire. Une hausse de 5,9% enregistrée cette année par rapport à l'année précédente, où ils étaient 566.221 candidats, dont 51,58% filles.

Pour être lauréat, il suffit d’obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Une chance de rachat est octroyée à ceux qui ont bien travaillé durant l’année, mais qui, pour une raison au une autre, ont échoué aux épreuves. Dans ce cas, la moyenne des trois trimestres sera prise en compte avec celle obtenue à l’examen national du BEM.

Pour garantir la crédibilité de cet important examen marquant le passage au cycle secondaire, le ministère de l’Education nationale, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux, se sont attelés à coordonner les efforts, à même de réunir toutes les mesures susceptibles d’assurer le bon déroulement de ces épreuves.

Parmi les mesures qui ont été prises figurent, notamment, la sécurisation des différentes épreuves du BEM session 2018 pour garantir l'égalité des chances entre les élèves. On cite, également, l'interdiction de l'usage de téléphones mobiles et autres moyens de communication électroniques dans les salles d'examen. Mme Benghabrit avait insisté auparavant sur la nécessité de réunir toutes les conditions aux candidats, notamment le transport pour les élèves issus des régions enclavées. La ministre a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de réunir les conditions de sécurité pendant les différentes épreuves du BEM, pour lutter contre la fraude et les cas de copiage, en vue de hisser le niveau des élèves. Elle a, de ce fait, appelé l’ensemble des intervenants concernés à faire preuve de vigilance et au respect scrupuleux des lois en vigueur en la matière, tout en insistant sur le rôle des parents d’élèves dans la sensibilisation et la transmission de valeurs.



Les visites officielles au niveau des centres d’examen désormais interdites



Il faut noter que lors de la session précédente, des mesures contre la fraude ont été prises, citant la réduction du nombre des centres de conservation de sujets, l'installation de brouilleurs et de caméras de surveillance, l'interdiction d'entrée des véhicules dans les centres de déroulement, outre le refus d'entrée des retardataires. A ce sujet, il est recommandé pour les candidats de rejoindre les salles d'examen, au moins une demi-heure avant le début des épreuves.

Pour la première fois, la ministre de l'Education a instruit les différents services concernés d’éviter les visites officielles aux centres d'examens destinées à la supervision de l'ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves. Cette mesure vise à mieux sécuriser les examens et à ne pas déstabiliser les candidats et les déconcentrer, d’une part, et de faire obstacle au phénomène d'utilisation de petits objets de technologies de communication, juste après le début des épreuves, d’autre part.

Pour cette année, pas moins de 12.000 policiers ont été mobilisés par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour assurer la sécurisation des épreuves du BEM à travers l’ensemble du pays.

Pour veiller à la sécurité des candidats et des encadreurs lors des épreuves nationales, la DGSN a procédé à la mise en place d’un dispositif opérationnel spécial à travers la mobilisation de 40.000 agents d'intervention, 2.111 ambulances et 1.363 camions anti-incendie, ainsi que la mobilisation de 32 caméras de surveillance.

Pour sa part, le Commandement général de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un dispositif sécuritaire spécial pour sécuriser le déroulement des examens de fin d’année scolaire 2018 tous cycles confondus. Il consiste en la sécurisation des centres d’examens et leurs alentours, qui se situent dans le territoire de compétence de la gendarmerie nationale. Aussi, l’escorte et la protection de l’opération de distribution des sujets d’examens, à partir des directions de l’Education à destination des centres d’examens. Il convient de noter que la correction des examens de fin de cycle primaire est programmée pour le 30 mai, et l’affichage des résultats est prévu pour le 6 juin prochain, le 18 juin pour le BEM, alors que les candidats au Bac 2018 qui devront passer leurs épreuves du 20 au 25 juin prochain doivent patienter jusqu’au 22 juillet pour connaître les résultats.

Kamélia Hadjib

Plus de 4.600 détenus passeront l'examen

Plus de 4.600 détenus passeront les épreuves de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session 2018, à travers 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examen officiels, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Justice.

La même source précise que «4.698 détenus passeront lundi les épreuves de l'examen du BEM (session juin 2018) à travers 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examen officiels», ajoutant que «le coup d'envoi de l'examen sera donné à l'Etablissement de rééducation et de réadaptation d'El Harrach (Alger)». Ces épreuves, supervisées par l'Office national des examens et concours (ONEC), seront encadrées par des fonctionnaires du secteur de l'Education nationale, conformément aux dispositions de la convention conclue entre les deux secteurs, souligne le communiqué, rappelant que les candidats aux examens du BEM et du baccalauréat avaient bénéficié de séances de préparation psychologique et de conseils pour les révisions. L'année scolaire 2017-2018 enregistre «42.937 inscrits dans l'Enseignement général, dont 34.035 suivant un enseignement à distance, 1.554 des études universitaires et 7.348 en classes d'alphabétisation».

Selon la même source, 4.391 détenus se présenteront aux épreuves de l'examen du baccalauréat. Le nombre d'inscrits dans les filières de la formation professionnelle et artisanale au titre de la même année scolaire est de 39.040 détenus, y compris ceux inscrits au titre de la session de février 2018.

Béchar

Sous la surveillance des encadreurs

Répartis à travers les 30 centres de déroulement de l’examen du B.E.M, pour cette session de mai 2018, 5.821 candidats, dont 2.995 filles, y sont attendus pour subir les épreuves de cet examen, devant leur permettre l’accès à l’enseignement complémentaire (ou secondaire). Tous les moyens humains et matériels ont été prévus pour son bon déroulement, ainsi que les mesures de sécurité notamment pour l’escorte des sujets et des copies des candidats, à destination et au retour des centres éloignés du territoire de la wilaya, à l’exemple du centre de déroulement de Tabelbala (situé à 400 km du chef-lieu de la wilaya) ou celui de Ksabi (450 km). 241 candidats libres, dont 76 filles, prennent également part à l’examen du Brevet d’enseignement moyen, alors que l’on compte aussi parmi eux 114 détenus. Il faut retenir que durant les trois jours de déroulement de cet examen, 344 administratifs et 1,086 surveillants encadreront les examinés, alors que 37 observateurs évolueront à travers les centres de déroulement. C’est le technicum El Beyrouni qui est réquisitionné comme centre de correction, une opération qui débutera le 8 juin prochain.

Ramdane Bezza

Tizi-Ouzou

50 centres prévus

14.698 candidats, dont 6.850 filles et 7.848 garçons, sont attendus aujourd’hui à Tizi-Ouzou pour passer les épreuves du brevet de l’enseignement moyen (BEM) qui s’étaleront sur trois jours, apprend-on du chargé de communication de la direction de l’Education de Tizi-Ouzou, Mohamed Tachaabount qui a assuré que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cet examen.

234 candidats scolarisés dans des écoles privées agréées par l’Etat subiront également cet examen de passage aux études secondaires, a précisé le chargé de communication de la DE.

Les épreuves se dérouleront dans 50 centres et seront surveillées et encadrées par 3.500 enseignants et autres personnels de l’éducation, a-t-il également fait savoir.

Les plis portant des questions de chacune des matières concernées par cet examen seront remis aux chefs de centres des examens au niveau de la direction de l’Education à partir de 3h30 minutes contrairement aux années précédentes durant lesquelles ces plis sont distribués au niveau de 17 centres réquisitionnés spécialement pour cette opération, a aussi indiqué notre source.

Concernant la correction des copies d’examens, celle-ci se déroulera, selon toujours Mohamed Tachaabount, dans deux centres, à savoir le lycée Rabah- Stambouli et le CEM Said- Derdar de la ville des Genêts. Un centre de regroupement des copies codées des examinés a été par ailleurs réservé par l’Office national des examens et des concours au niveau de Draâ Ben Khedda, d’où ces mêmes copies seront acheminées en toute sécurité vers les deux centres de correction citées plus haut, a ajouté la même source.

Bel. Adrar