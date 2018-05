Pour sa réélection à la magistrature suprême du Venezuela : Le président Bouteflika félicite M. Maduro

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à M. Nicolas Alejandro Maduro Moros, à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de la République bolivarienne du Venezuela, dans lequel il lui a réitéré son «entière disponibilité» pour la consolidation et la diversification de la coopération bilatérale «Votre réélection à la magistrature suprême de la République bolivarienne du Venezuela m'offre l'agréable occasion de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les plus sincères de plein succès dans la poursuite de votre haute et noble mission au service de votre grand pays», écrit le Président de la République dans son message. «Je demeure persuadé qu'avec l'engagement, la détermination et les qualités humaines qui vous sont propres ainsi qu'avec l'appui de votre peuple, vous saurez préserver et renforcer les nombreux acquis et réalisations enregistrés par le Venezuela sous la direction éclairée de ses leaders restés fidèles à la glorieuse révolution bolivarienne», poursuit le chef de l'Etat. «Aussi, je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité et le niveau des liens traditionnels d'amitié, de solidarité et de concertation qui unissent nos deux pays et vous réitérer mon entière disponibilité à oeuvrer, avec votre Excellence, à la consolidation et à la diversification de la coopération bilatérale, au bénéfice de nos deux peuples amis», affirme le Président Bouteflika. (APS)