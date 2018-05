Attentat terroriste qui a ciblé la ville de Benghazi : L’Algérie condamne avec force

L'Algérie a condamné avec force l'attentat terroriste à la voiture piégée en ce mois sacré qui a ciblé une zone peuplée dans la ville de Benghazi faisant sept morts et des dizaines de blessés. «Nous condamnons avec force l'attentat terroriste à la voiture piégée en ce mois sacré qui a ciblé une zone peuplée dans la ville de Benghazi, faisant sept morts et des dizaines de blessés au sein d'innocents civils», a indiqué le ministère des Affaires étrangères samedi soir dans un communiqué. «En présentant aux familles des victimes, au peuple libyen frère et au gouvernement nos sincères condoléances tout en les assurant de notre entière solidarité et notre hostilité envers ces crimes odieux qui sont à l'opposé des valeurs morales de ce mois sacré, mois de clémence et du pardon», a ajouté le communiqué. «Ces attentats ne sont que des tentatives vaines pour atteindre le moral du peuple libyen avec toutes ses composantes et n'ont pour but que d'empêcher la réconciliation nationale par le biais d'un dialogue global libyen-libyen, qui mettra fin à la crise qui perdure et que traverse ce pays frère, pour conserver son unité et sa souveraineté sur ses terres et pour qu'il restaure la sécurité et la paix sur l'ensemble de son territoire», conclut le communiqué.