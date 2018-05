Dès la prochaine rentrée : 2 millions d’étudiants attendus

Quelque 2 millions d’étudiants sont attendus pour rejoindre les bancs de l’université durant l’année 2019-2020. «Les effectifs des étudiants vont augmenter de façon drastique, pour atteindre les 2 millions en 2019-2020 et 3,5 millions à l’horizon 2030.» Ce sont-là des prévisions officielles dont a fait part le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar. Lors de la présentation, vendredi à Paris, des nombreuses réalisations algériennes dans ce secteur «essentiel» dans l’intégration de la jeunesse, il a rappelé qu’en prévision de la prochaine rentrée universitaire, son département a mis en place un nouveau dispositif à travers tous ses établissements pour renforcer l’encadrement pédagogique.

Le dispositif en question inclut le recrutement de 3.000 nouveaux enseignants qui viendront renforcer les effectifs actuellement en exercice qui tourne autour de 60.000 enseignants tous grades confondus, dont près de 47% sont des femmes. Au cours de son intervention, M. Hadjar a révélé que l’Algérie est passée «de 3 étudiants pour 10.000 habitants, à près de 400 étudiants pour 10.000 habitants en 2017/2018». «Le pays compte également 106 établissements universitaires en 2018, avec 1.730.000 étudiants aujourd’hui», a t-il ajouté.

Le ministre s’est longuement attardé sur l’évolution qu’a connue l’université algérienne qui est le fruit d’efforts colossaux consentis par l’État algérien, à travers la mise en place de la politique de démocratisation et de gratuité de l’enseignement supérieur et de sa mission, consacrée de service public. M. Hadjar a insisté sur le fait que «depuis 1999, avec l’arrivée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le secteur de l’Enseignement supérieur a connu une «pleine expansion», aussi bien en termes de développement de nouvelles infrastructures, qu’en termes d’augmentation de l’encadrement et des effectifs estudiantins, à travers une stratégie de développement portée par 4 programmes quinquennaux.

Par ailleurs, 99.000 sièges pédagogiques et plus de 30.000 lits seront réceptionnés sur l’ensemble du territoire national à la prochaine rentrée universitaire. Le ministre a, aussi, fait état de la réception, en juin prochain, de tous les rapports d’évaluation interne des universités algériennes, dans le cadre de la préparation du passage à une étape de qualité dans l’enseignement supérieur. En matière d’évolution du réseau universitaire algérien, le secteur est passé de 53 établissements, dont 18 universités, en 1999/2000, à 106 établissements universitaires, dont (50 universités, 13 centres universitaires et 43 écoles supérieures), en 2017/2018, a-t-il ajouté, mettant en valeur la nouvelle réforme de l’architecture de l’enseignement supérieur algérien s’inspirant du système européen LMD, accompagnée d’une actualisation et d’une mise à niveau des différents programmes pédagogiques.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur de l’Enseignement supérieur souligne que les filles représentaient 62,5% des inscrits en 2017 et 65.6% des diplômés. «Au niveau des études doctorales, elles représentent aujourd’hui 52.5% des effectifs», a-t-il ajouté. Le ministre a également évoqué l’accès «équitable et transparent» à l’université pour les nouveaux bacheliers, faisant savoir, par ailleurs, que cette année, l’Algérie offre 2.500 bourses de coopération à des étudiants étrangers, dont le nombre s’est accru pour atteindre 12.000 en provenance de 70 pays.«L’Algérie considère tout diplômé étranger des universités algériennes comme un lien supplémentaire d’amitié, de compréhension et de coopération», a-t-il conclu.

Mohamed Mendaci