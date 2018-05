Examens de fin d’année : des milliers de gendarmes et de policiers déployés sur le terrain

Les examens de fin d’année dans les trois paliers confondus ont bénéficié de la mobilisation des services de la Gendarmerie nationale qui ont mis en place un dispositif sécuritaire «spécial», dans le but de «sécuriser» leur déroulement.

Selon un communiqué du Commandement de la GN, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés tout au long de ces épreuves, à commencer par l’examen de fin de cycle primaire (ex-6e), l’examen de l’enseignement moyen (BEM) et celui du baccalauréat, du 20 au 25 juin. «Dans le cadre de la sécurisation du déroulement des examens de fin d’année pour l’année scolaire 2018 concernant les paliers primaire, moyen et secondaire, et en coordination avec le ministère de l’Éducation nationale, le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire spécial pour la réussite de ce rendez-vous scolaire, et ce selon le calendrier mis en place à cet effet», lit-on dans le communiqué, qui affirme que dans ce contexte, la GN a mis en service un dispositif opérationnel spécial pour la réussite de cette opération. On parle de quelque 50.000 éléments qui seront déployés sur le terrain. Les unités de sécurité routière de la Gendarmerie nationale seront renforcées à travers les différentes routes nationales, de wilaya et communales, plus particulièrement celles qui conduisent aux zones rurales, avant et durant le déroulement des examens. Il est indiqué à ce sujet la mobilisation des moyens humains et matériels afin de «garantir» le bon déroulement de ces examens au niveau des 48 wilayas. Ceci se concrétisera à travers la «sécurisation» des centres d’examens et leurs alentours se situant toutefois dans le territoire de compétence de la Gendarmerie nationale, «l’escorte» et la «protection» de l’opération de distribution des sujets d’examens, à partir des directions de l’éducation à destination des centres d’examens, la «garantie» de la protection et l’escorte des sujets d’examens transportés par avion au profit des centres d’examens qui se trouvent dans les régions du Sud et le grand Sud, et la «sécurisation» et le transport des feuilles de réponses à partir des centres des examens aux directions de l’éducation et des directions de l’éducation aux centres de correction.



Près de 13.000 policiers mobilisés



En outre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé qu'elle avait mobilisé près de 13.000 policiers pour sécuriser les centres d'examen où se déroulera l'examen du brevet d'enseignement moyen (BEM), indique un communiqué de ce corps de sécurité. À la veille des épreuves du BEM qui concernent près de 600.000 candidats au niveau national, la DGSN a réuni «toutes les mesures sécuritaires et préventives, pour assurer la sécurité et la sérénité dans les centres d'examens, ainsi qu'un climat propice aux candidats, à travers notamment la mobilisation de 12.954 policiers pour sécuriser cet examen au niveau national», précise le communiqué. Outre le dispositif de sécurité mobilisé, il sera procédé au déploiement de «3.946 policiers au niveau des centres d'examen des wilayas du Centre, 4.938 à l'Est, 2.620 à l'Ouest et 1.450 au Sud». Les services de la Sûreté nationale veilleront à sécuriser tous les centres situés sur son territoire de compétence.

Il s'agit de «1.678 centres d'examen, 17 centres de collecte et de codage de copies en anonymat, et 59 centres de correction, et ce jusqu'à l'annonce des résultats». Ce renfort sécuritaire sera «doté des moyens matériels et techniques modernes, dans le cadre des mesures anticipatoires visant à sécuriser directement les centres d'examen et leurs entourages, ainsi que les centres de collecte et de correction. Il s'agit également de la sécurisation de l'opération d'acheminement des sujets et des copies d'examen en coordination avec les services du ministère de l'Éducation nationale, représentés par les directeurs en charge de cette opération», ajoute la même source. Ce dispositif de sécurité sera renforcé par des unités qui veilleront à l'accompagnement et au transport des sujets et copies d'examen, outre la régulation du trafic routier, le renforcement des patrouilles mobiles et pédestres, et l'interdiction de stationnement des véhicules près des centres d'examen.

Pour assurer la réussite de cette opération, il y a eu le déploiement de dizaines d’équipes de sûreté mobile et pédestre au niveau des points connaissant un trafic routier intense, notamment lors des heures de pointe.

La Direction générale de la Protection civile n’est pas en reste, et annonce la mise en place dans le cadre de la «prévention» et de la «sécurisation» des examens de fin d’année scolaires d’un dispositif opérationnel composé de 40.000 éléments, tous grades et fonctions confondus, 2.111 ambulances et 1.363 engins d’incendie, pour parer à toute mauvaise surprise. À cet effet, les services techniques de prévention de la DGPC ont déjà effectué des visites de sécurité au niveau de l’ensemble des établissements scolaires et centre d’examens choisis pour abriter les examens scolaires. Le but de ces sorties est de «veiller» à la «conformité» de l’ensemble de ces écoles aux normes de sécurité, et de «garantir», par la même occasion, la protection des utilisateurs.

