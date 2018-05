Lutte contre les feux de forêt : Un plan spécial pour l’été

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a annoncé l'élaboration d'un programme spécial pour la lutte contre les feux de forêt, lors de la prochaine période estivale, et ce à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires devant contenir efficacement toute situation imprévue. Intervenant, lors de la première rencontre sur la prévention et la lutte contre les feux de forêt, M. Bouazghi a indiqué que ce programme qui concerne 40 wilayas consistait en un système d'intervention dirigé par l'administration des forêts et comprenait 407 sites de surveillance et 473 équipes mobiles de première intervention. Aussi, 27 camions-citernes (grande capacité), 2.661 points d'eau, 732 ateliers et 3.000 agents de surveillance des sites montagnards ont été mobilisés. Ainsi, près de 4.800 commissions opérationnelles seront créées au niveau des 40 wilayas concernées qui disposent d'une couverture forestière. À ce propos, le ministre a fait savoir que «le secteur s'est doté de moyens modernes de prévention et d'intervention, dont 44 camions-citernes (poids léger) conçus spécialement pour la lutte contre les incendies. Outre la dotation des agents des forêts de 4.600 combinaisons anti feu, et de 5 colonnes mobiles d'intervention couvrant 5 régions du nord du pays déployées».



Le rôle préventif des institutions de l’État



Ce programme s'inscrit dans le cadre de la «consécration de du rôle préventif des institutions de l'État visant à mettre un terme aux phénomènes impactant nos ressources naturelles». Le premier responsable du secteur a souligné l'importance de la coordination entre les différents intervenants, notamment l'administration des forêts et la Protection civile, appelant à «l'instauration d'un système réussi sur le terrain, notamment en ce qui concerne l'identification des blocs forestiers et le bon positionnement des moyens d'intervention des deux organes». Le ministre a mis en avant le rôle de la population rurale dans l'alerte précoce et l'intervention dans les lieux d'incendies, qui est devenue, selon lui «plus que nécessaire». Quant à la commission nationale de protection des forêts, le ministre a exhorté au renforcement de son rôle en lui assurant tous les moyens pour lui permettre d'exercer son activité qui ne doit pas être limitée par la préparation théorique et la collecte des statiques comme c'est le cas actuellement.



Coordination avec l’ASAL



Il a mis en exergue, également, l'importance de la coordination avec l'Agence spatiale algérienne (ASAL) pour exploiter les photos captées par satellite en vue de mieux évaluer les incendies de forêt et à même de promouvoir la coopération avec les services de sécurité pour identifier les causes de ces feux.

Par ailleurs, M. Bouazghi a souligné l'impératif d'investir dans les potentialités forestières, à travers l'exploitation et le transfert du bois, de liège, des arbres fruitiers et des plantes médicinales, s'engageant à accompagner toutes les initiatives en la matière à condition de respecter le cahiers de charges relatif à ces activités. Mettant en avant le rôle «majeur» que jouent les forêts de divertissement dans la préservation des forêts par ses exploitants, le ministre a révélé que son «département s'attelle à autoriser l'exploitation de 141 forêts de divertissements, y compris 71 forêts dont le décret a été promulgué».

Évoquant les programmes destinés à la préservation des ressources forestières, il a fait savoir que le plan national de boisement visant la protection des forêts contre les dangers et la consolidation des écosystèmes avait touché jusque-là 800.141 hectares sur 1.245.900 hectares concernés par le boisement.

Les opérations programmées, à cet égard, lors des dernières années, ont été orientées, selon M. Bouazghi, au «boisement bénéfique», basé sur les arbres fruitiers, dont les oliviers, ce qui permettra d'augmenter la production de l'huile d'olive dans les années à venir. À rappeler que 53.571 hectares ont été touchés par les incendies durant l'été dernier au niveau de 18 wilayas, faisant 4 morts et de grosses pertes matérielles.