La ministre l’Environnement et des Énergies renouvelables à Oran : Le tri sélectif doit s’inscrire dans la durée

«Le tri sélectif constitue une solution radicale, pour réduire les déchets, et, par conséquent, préserver l’environnement», a indiqué Mme Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, en marge d’une visite de travail et d’inspection effectuée, hier, dans la wilaya d’Oran. À ce propos, elle a expliqué que la volonté politique existe, grâce au programme de Président Abdelaziz Bouteflika, néanmoins sa concrétisation sur le terrain nécessite l’implication de tous, où «chacun doit assumer la responsabilité qui est la sienne», a-t-elle ajouté. Concernant le tri sélectif et la stratégie de développement, la ministre a plaidé pour l’installation d’unités dans les nouvelles cités, à condition, précise-t-elle, que ces opérations soient accompagnées par le ramassage des déchets. «Il faut inventer toute façon susceptible de rendre nos cités et quartiers propres», dit-elle. Selon la même responsable, «le tri sélectif est une opération qui s’inscrit dans la durée, et sa réussite passe par l’implication du citoyen, en premier lieu, et sa prise de conscience de la valeur économique du déchet, ensuite». Elle a ajouté que le recours à ce procédé vise, entre autres, à augmenter les capacités de gestion des Centres d’enfouissement techniques et à valoriser davantage leurs activités. Ainsi, elle a rappelé que le grand centre de valorisation des déchets qui concentre l’activité de quatre wilayas (Blida, Boumerdès, Alger et Tipasa) a pour objectif de parvenir à zéro déchet dans moins de dix ans.

Au plan industriel, la ministre a affirmé que son département encourage et soutient toutes les activités de récupération et de valorisation au niveau des unités de production et des sites à forte activité commerciale, tels les marché de gros, où 40% fonctionnent avec l’énergie renouvelable et les déchets organiques sont totalement récupérés et transformés en compost mis à la disposition des agriculteurs. «Nous espérons voir cette expérience reproduite dans d’autres wilayas», ajoute-t-elle. Abordant le volet législatif, Mme Zerouati a affirmé que «les lois existent, il faut juste les soutenir». Plaidant en faveur de l’amélioration de la fiscalité, notamment la taxe sur l’environnement, dont le recouvrement ne dépasse pas les 3% à Oran et dans certaines wilayas, celui-ci est estimé à 0%, affirme la ministre. Au début de sa visite, Mme Zerouati a visité le marché de gros d’El-Kerma et assisté au démarrage d’une opération de tri sélectif à l’école primaire du 20-Août dans la même commune. Elle a visité par la suite l’EPIC du CET Oran qui accueille un centre de tri sélectif qui fonctionne en collaboration avec les établissements scolaires. Cet organisme récupère les déchets recyclables de certains quartiers-pilotes comme Akid- Lotfi, Cité Aadl, Haï Es Sabah, ainsi que de 40 établissements scolaires, trois zones industrielles, les deux ports industriels Arzew et d’Oran, cités militaires et les hôtels.

Amel Saher