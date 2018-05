SMA : S’inspirer de l’école scoute pour servir le pays

M. Bouallag : « L’organisation compte 100.000 adhérents à l’échelle nationale. »

Mme Cherfi : « Une école qui consacre les valeurs humaines. »

Le camp fédéral des Scouts musulmans algériens de Sidi Fredj a accueilli, dans la soirée de samedi, les différents délégations locales des scouts, pour la célébration du 82e anniversaire de la création de cette organisation.

En présence du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, de commandant général des Scouts musulmans algériens, M. Mohamed Bouallag, de la déléguée nationale à la Protection de l'enfance, Mme Meriem Chorfi, ainsi que d’autres personnalités officielles et représentants de la société civile, les SMA ont célébré, dans la soirée de samedi, la Journée nationale des scouts du 27 mai, en hommage au fondateur des SMA, Mohamed Bouras.

La cérémonie a débuté par la rupture du jeûne, qui a regroupé les participants venus de différentes wilayas du pays. Le commandant général des SMA a tenu à souligner, au cours de son discours de bienvenue, les vertus de l’entraide, de l’engagement et de l’abnégation qui caractérisent le mouvement scout, de même qu’il a évoqué «la profondeur de la vision» du fondateur des SMA, Mohamed Bouras, qui a fait des scouts, «un réservoir du mouvement national». Le responsable a tenu également à remercier l’ensemble des jeunes formant cette organisation, pour leur «persévérance», leur «sens de l’organisation, de la discipline et de la solidarité». Des principes directeurs de la mission des SMA qui «assument aujourd’hui un devoir social».

En effet, comme il l’a rappelé, «hier, le mouvement scout était une école de formation des révolutionnaires, et aujourd’hui, il est unanimement reconnu comme organisation qui contribue à la consolidation des valeurs d’entraide et de solidarité».

Et, justement, le commandant général, M. Bouallag, a mis en exergue le fait que «les SMA ont réussi, depuis le début du mois, la distribution de plus de 200.000 repas pour les nécessiteux, partout en Algérie, et cela grâce à la persévérance et à la disponibilité des bénévoles des SMA», a-t-il ajouté.



Le ministre de la Communication rend hommage à « cette école du nationalisme »



De son côté, le ministre de la Communication a félicité l’organisation scout pour la poursuite de sa «participation active» dans les différentes actions sociales, à travers un large réseau d’adhérents, celle-ci comptant tout de même «plus de 100.000 membres à travers le pays».

Le ministre a également salué «le grand rôle qu'ont toujours joué les Scouts musulmans algériens dans l'éducation des générations, suivant les principes de son fondateur, le martyr Bouras», rendant hommage à cette «école du nationalisme» dont les membres «se sont sacrifiés pour que l'Algérie recouvre sa souveraineté et sa liberté».

Il a souligné à l’occasion que «les SMA resteront une école du nationalisme pour les générations futures». Dans le même contexte, la déléguée nationale à la protection de l’enfance auprès de Premier ministère, Mme Meriem Chorfi, a tenu à rappeler les résultats positifs, du contrat qui lie son organisme aux SMA. Une collaboration qui a facilité «la prise en charge des enfants délinquants, en coordination avec la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion», grâce aux activités qu’organisent les SMA, comme «les camps de vacances et colonies estivales» au profit de ces jeunes. Des actions qui illustrent aussi «la mission sociale et éducative des SMA». Pour sa part, le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, M. Mokhtar Felioune, a mis en avant la coopération entre son administration et les SMA en matière d'aide à la réinsertion sociale des détenus, rappelant que «les scouts sont présents dans 72 établissements de rééducation, au titre de différents programmes de lutte contre la violence, la drogue et d'autres maux sociaux».

M. Felioune a fait savoir que plus de 11 centres d'écoute destinés aux détenus libérés avaient été ouverts dans ce cadre pour assurer leur réinsertion dans la société.

La cérémonie de célébration de la Journée des SMA a vu l’organisation de plusieurs activités, dont la projection d’un documentaire relatant l’histoire de la création du mouvement scout et la distinction des anciens membres et chefs de groupes. Le commandant général des SMA a déclaré, par ailleurs, que «l’Algérie organisera, au mois d’août prochain, le 32e camp de scoutisme arabe».

Un événement de taille pour cette organisation, puisque celui-ci intervient après trente-quatre années d’absence. Cette manifestation verra la participation de 19 groupements des scouts arabes, et sera organisée sous le slogan «Le rêve arabe», précise-t-il. Il est utile de rappeler que les Scouts musulmans sont dotés d’un statut d’organisation humanitaire, caritative et indépendante, en vertu du décret présidentiel n° 03-217, du 19 mai 2003.

Tahar Kaidi