Les médecins résidents privilégient le dialogue et décident : La reprise de l’activité de garde le 3 juin

Les médecins résidents ont décidé hier de reprendre les gardes à partir de la semaine prochaine, privilégiant la voie du dialogue avec la tutelle pour mettre fin à la grève qui paralyse les hôpitaux du pays depuis plus de six mois. Cette décision était, le moins que l’on puisse dire, prévisible. Pour cause, le porte-parole du Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra), le Dr Boutaleb Hamza, a déjà indiqué samedi à El Moudjahid que les travaux de la réunion de ce collectif ne pouvaient être sanctionnés que par une décision allant dans le sens de la reprise.

«Il y a beaucoup de bonne volonté chez les médecins résidents dans le sens à mettre fin au mouvement de protestation», avait alors indiqué le même responsable du Camra. Joignant l’acte à la parole, ce collectif a fait état hier des reprises de l’activité de garde à partir du 3 juin prochain.

Dans un communiqué rendu public, le Camra s’est prononcé pour un dénouement total en cas de propositions satisfaisantes de la tutelle. Les médecins résidents, soucieux de faire valoir leur esprit de dialogue qui permettrait une issue favorable à cette situation, et après concertation avec l'ensemble des membres du bureau national, ont adopté la décision d'une reprise de l'activité de garde à partir du 3 juin, conditionnée par des négociations fructueuses avant cette date, un dénouement total de la situation serait envisageable en cas de propositions satisfaisantes», est-il noté dans le communiqué. En grève depuis le 14 novembre 2017, les médecins résidents viennent ainsi de faire preuve de bonne foi en décidant de reprendre du service et assurer les gardes au sein des hôpitaux. En effet, les hôpitaux ont subi une série de dysfonctionnements qui ont provoqué moult désagréments aux malades.

Désormais, ceux-ci vont enfin connaître un retour à la normale. Depuis hier, les médecins résidents affichent leur « entière disponibilité à des négociations concrètes» dans le cadre d'un dialogue sincère» avec le ministère de la Santé, ainsi qu'avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils avaient boycotté, pour rappel, les épreuves du Diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS), couronnant la formation spécialisée, programmées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entre les 18 mars et 12 avril. Les revendications des médecins résidents, au nombre de 15.000 au niveau national, portent essentiellement sur l’«annulation du caractère obligatoire du service civil, la dispense du service national, la garantie d'une meilleure formation pédagogique et le droit aux œuvres sociales.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui avait reçu les représentants du Camra plus de 12 fois, n’a cessé d’appeler les médecins résidents à la sagesse et à la retenue, regrettant leur refus d'assurer le service minimum au niveau des points d'urgence et de garde et rappelant que leurs revendications ont été «prises en charge».

Le ministère a déploré, à cet effet, une violation totale de tous les textes législatifs et réglementaires et du code de déontologie et de l'éthique médicale en vigueur en la matière. Le département de la Santé a également précisé que la suspension actuelle des salaires des praticiens résidents en sciences médicales en grève est justifiée par l'arrêt de leurs activités et l'interruption de leurs études, conformément aux dispositions des articles 19 et 28 du décret exécutif N° 11-236 du 3 juillet 2011 portant statut du résident en sciences médicales. «Cette suspension sera levée immédiatement dès la reprise de leurs activités et de leur formation», assure la tutelle.

La balle est, désormais, dans le camp des médecins résidents ! Il est utile de souligner, à la fin, que plusieurs autres corps médicaux ont procédé à l’arrêt de leur mouvement de débrayage, à l’image des pharmaciens, des médecins et des chirurgiens dentistes. Une décision prise à l’unanimité et motivée par les promesses et l’engagement de leur tutelle de répondre à leurs revendications socioprofessionnelles.

Sarah A. Benali Cherif