Le Projet de loi sur la Santé au conseil de la nation : L’accès aux soins garanti

Le projet de loi sur la santé accorde une «grande importance à la protection et à la promotion de la santé des citoyens», a souligné, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

M. Mokhtar Hasbellaoui, qui s’exprimait devant les membres du Conseil de la Nation pour la présentation de ce projet, a également mis en avant le fait que le droit à la santé y est consacré «en tant que droit humain fondamental». Evoquant ensuite le texte actuellement en vigueur, et qui date de 1985, le ministre notera que ce dernier a certes permis d'améliorer les indicateurs généraux de santé, de même qu’il a assuré aux citoyens de bénéficier de divers traitements en augmentant le niveau de couverture sanitaire, cependant, et eu égard aux mutations enregistrées depuis dans la société algérienne, cette loi semble dépassée et a montré ses limites.

Mieux ou pis, l’ancien texte constitue même un frein devant la concrétisation des objectifs escomptés en ce qui concerne le secteur de la santé. Poursuivant ses propos, M. Hasbellaoui a enchaîné avec les importantes réformes engagées, réitérant —à la faveur de la tenue de cette séance plénière organisée au Conseil de la Nation et présidée par M. Abdelkader Bensalah, en présence de M. Mahdjoub Bedda, ministre des Relations avec le Parlement— que ces réformes sont consacrées par le nouveau projet de texte et que celles-ci s’articulent autour de principes fondamentaux, à leur tête, la gratuité des soins qu’ «il faut impérativement préserver, en application des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika». Il convient de rappeler dans ce contexte que la gratuité des soins est consacrée clairement dans deux articles, au minimum. Il faut savoir que le projet de loi consacre également d’autres réformes, à l’image de celle relative au principe de garantir, sur tous les plans, les droits des patients dans le domaine sanitaire. Ainsi, il est notamment question de réduire, autant que possible, le gap enregistré entre régions, en matière de prestations sanitaires et d’assurer une répartition équitable des ressources humaines et matérielles, selon les besoins réels des citoyens. Evoquant le secteur privé, le ministre a mis l’accent sur toute l’importance de la complémentarité « effective» entre les deux secteurs public et privé, et ce, dans le cadre d’un système sanitaire global, tout en consacrant le droit du patient en ce qui concerne notamment l’information sur sa maladie.

Il faut dire que les droits des patients sont nombreux et concernent, entre autres, «le droit du patient à l'information sur son état de santé, à son consentement éclairé et au recours auprès du comité de conciliation et de médiation, outre le droit du malade à avoir un médecin référent relevant des secteurs privé ou public, le plus proche de son domicile, ainsi que l'impératif de la constitution d'un dossier médical, unique et unifié, informatisé dans le système national, en assurant le secret médical».



Public-privé : une complémentarité effective



Il faut savoir qu’il sera procédé à un nouveau statut portant sur les établissements sanitaires publics, qui permet une gestion flexible, basée sur des mécanismes de planification et de gestion modernes, faisant de ces structures des établissements publics à gestion privée et à caractère sanitaire, habilités à adapter leurs activités aux exigences sanitaires nationales et à la situation épidémique locale au niveau des bassins de population.

Ces statuts constituent un moyen d'assurer l'opération de conventionnement de manière définitive. Lors de cette séance plénière, le ministre s’est également exprimé à propos de la situation épidémique en Algérie qui «a changé aujourd’hui», notant qu’elle se caractérise par des maladies non transmissibles et chroniques dont le diagnostic nécessite des structures appropriées, des équipements sophistiqués et des pratiques hautement spécialisées. Le ministre soutient que la plupart de ces maladies exige, de nouveau, d'investir davantage dans la prévention, la protection et la promotion de la santé, dans un cadre intersectoriel plus large pour combattre les facteurs de risque, créer de nouveaux modes et adapter les programmes de formation. Aussi,

« la prise en charge de ces maladies chroniques implique la réorganisation du système national de santé, en vue d'améliorer sa gestion, d'élargir les activités des établissements de santé au niveau des structures sanitaires de base et de mettre en place des systèmes de complémentarité effective entre les secteurs de la santé public et privé».

Aussi, notre pays doit faire face à « la propagation internationale des maladies» et à « conforter sa législation conformément au règlement sanitaire international, notamment en matière d'alertes sanitaires nationale et internationale». Remarque importante à retenir, le projet de texte sur la santé prévoit la création d'un système national de l'information sanitaire à même d'assurer une banque de données et d'informations permettant la prise des décisions à tous les niveaux du système sanitaire national.

Le texte soumis aux sénateurs pour examen comporte d’autre part des dispositions pour la création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à l'effet de « réunir toutes les conditions permettant un encadrement professionnel et homogène des aspects liés au médicament» et stipule, par ailleurs, la création de l'Observatoire national de la santé.

Soraya Guemmouri