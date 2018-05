Lutte : Jeux méditerranéens-2018 : 26 athlètes de l’EN en stage à Alger

Vingt-six lutteurs de la sélection algérienne juniors et seniors (garçons et filles) ont entamé dimanche un stage de préparation au centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souïdania (Alger), en vue des Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne, a appris l'APS de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).

Le staff technique national des seniors, composé du Roumain

Cornel Rusu et de Bendjedaa Maazouz, a sélectionné 11 athlètes de la lutte gréco-romaine, quatre de la lutte libre et deux filles pour prendre part à ce stage qui se poursuivra jusqu'au 4 juin.

De son côté, la sélection algérienne juniors, sous la conduite de l'entraîneur Aoune Fayçal, effectue durant la même période un stage en vue des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus du 19 au 28 juillet à Alger.

Les juniors garçons sont représentés par quatre athlètes (un seul de la lutte libre et 3 de la gréco-romaine).

Les sélections algériennes des différentes catégories fourbissent leurs armes donc en ce mois de ramadhan en prévision des prochaines échéances sportives inscrites au titre de cette saison, à savoir les Jeux africains de la jeunesse d'Alger et les Jeux méditerranéens de Tarragone.