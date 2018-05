Fédération Algérienne des Sociétés d’Aviron et de Canoë-Kayak : Baptême du feu pour les algériens aux JM de Tarragone

La 18e édition des jeux Méditerranéens de Tarragone (Espagne), prévue du 22 juin au 2 juillet 2018, sera l’occasion pour le canoë kayak algérien de faire son baptême du feu dans cette compétition de grande envergure.

Une participation qui sera sans doute profitable à nos athlètes, en quête d’expérience encore. Pour préparer ce rendez vous important, l’équipe nationale a effectué plusieurs regroupement à Tipaza, au niveau du barrage de Beni Kerdane. La fédération dispose d’installations et de hangars à bateau sur place. Ce plan d’eau est d’ailleurs retenu pour les compétitions officielles lors des Jeux africains de la jeunesse prévus en juillet prochain.



Acquérir de l’expérience



«Pour une première participation à une aussi importante compétition, il ne faut pas s’attendre à des podiums. Nous allons surtout profiter de ces jeux pour gagner en expérience et progresser. Les athlètes vont effectuer un dernier regroupement à Tipaza le 5 juin prochain, pour les derniers réglages avant la compétition», nous a déclaré Mme Assia Azouz, DTN de la Fédération algérien des sociétés d’Aviron et de Canoë Kayak.

Par ailleurs, la Fasack a engagé sept athlètes, dont une fille, pour la discipline d’Aviron ou elle compte bien faire mieux que les précédant éditions. Les rameurs aAlgériens participeront aux épreuves du skif double hommes, skif léger femmes, scul léger et scul lourd hommes.



Nouvelle base nautique inaugurée



Pour mieux préparer ces joutes, l’équipe nationale a effectué plusieurs stages au barrage de Beni Haroun (Mila), ou la fédération a inauguré une nouvelle base nautique.

Un dernier regroupement aura lieu à compter du 29 mai à Mila. Par ailleurs, l’élite nationale de cette discipline a pris part à quatre compétitions internationales depuis le début de la saison. Cette compétition, servira aussi à l’EN de préparation en prévision des championnats d’Afrique et des Championnats arabes prévus la fin de l’année en Algérie. Lors de la dernière édition du championnat d'Afrique (seniors, juniors et U23), organisée du 20 au 22 octobre aux berges du lac de Tunis, la sélection nationale s’est classée à la 2e place, en décrochant 19 médailles (8 or, 9 argent et 2 bronze).



7 athlètes au rendez-vous



«Nous devions participer avec neuf athlètes au JM 2018. À la dernière minute, il y a une épreuve qui à été retirée du programme de compétition. Il s’agit du skif double femmes. Sept athlètes prendront donc part à la compétition, en fin de compte.

Notre objectif dans ces joutes est d’améliorer nos précédants résultats dans cette compétition et pourquoi pas réaliser un podium. Il faut savoir que lors des précédents Jeux olympiques de Rio, nous avons atteint les quarts de finale. Cela dit, à Tarragone, avec la participation des Français et des Espagnols, le niveau sera très élevé», a tenu à souligner madame Assia Azouz.

Rédha M.