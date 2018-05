Matériel informatique : Alfatron signe des conventions avec plusieurs entreprises

L'entreprise publique de production de matériel informatique «Alfatron» a signé plusieurs conventions avec des entreprises pour leur fournir du matériel informatique, a annoncé son président-directeur général (PDG).

«Quelque 5.000 PC ont été livrés au groupe Sonatrach et ses filiales, signataire avec Alfatron d'une convention entrée en vigueur il y a huit mois et qui s'étalera sur 5 années», soulignant qu'il s'agit de contrat-commande pour fournir des PC et des laptops, des stations de travail et ses serveurs, «selon le besoin», a indiqué Habib Ghazi à l'APS.

«Le PC All-in-one (tout en un), qui est un PC sans unité centrale, connaît beaucoup de succès», a-t-il affirmé.

La qualité du matériel informatique de l'entreprise publique, leurs prix jugés intéressants et la disponibilité de la pièce de rechange, font que de plus en plus d'entreprises nationales optent pour le produit d'Alfatron, a-t-il poursuivi. D'autres conventions seront prochainement signées avec d'autres entreprises publiques, à l'instar de l'entreprise publique des télécommunications «Algérie Télécom», l'opérateur public de téléphonie mobile «Mobilis» et «Algérie Poste», a encore révélé le responsable.