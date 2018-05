Série ana wiyak : Drôle et divertissant

La série Ana Wiyak diffusée chaque jour sur Dzair TV sort du lot par son originalité et son humour. C’est un bon divertissement au milieu de cette faune de violence et de débilité que distillent les caméras cachées et les feuilletons.

Dire que des neurones sont brulés pour un tel résultat, quoique dans ce domaine, sauf dans de très rares occasions, il n’y a que le sérieux, la régularité et le travail qui payent. C’est un autre problème sinon, il nous faudra ressasser encore l’absence d’école de comédiens, celle aussi des techniciens et des réalisateurs. Au final, on aurait dit que les commissions de lecture des projets et de visionnage des produits remis avant leur diffusion ne sont en réalité qu’une simple formalité. Pour remplir la grille des programmes ramadhan, il faut tout prendre et attendre que le cauchemar se termine.

Ana wiyak, comme Bab Dechra où brille Biyouna sur A3 sauvent la mise par leur originalité et la simplicité du scénario.

Ana Wiyak dont le scénario et les dialogues sont de Mohamed Khassani est une série de 3 sketchs par épisode. Mohamed Khassani joue le rôle de madame Fatiha, mariée à Bouaâmeur, campé par Nassim Haddouche. Les deux comédiens, humoristes se sont déjà distingués l’année dernière dans la série

«Allô, oui», beaucoup plus acerbe et critique et politiquement incorrecte.

Dans Ana wiyak, c’est le quotidien des petites gents qui est relaté, tout est zoomé pour être décortiqué sous l’angle de la comédie où l’humour est roi. Le couple, Bouaâmeur et madame Fatiha, est de modeste condition et vivote avec de petites combines de tous genres. Madame Fatiha est le cerveau, Bouaâmeur passe son temps à dormir. Ils se sont connus au quartier. Fatiha lui avait jeté un coup d’oeil furtif en passant et Bouaâmeur qui jouait de la guitare lui dit qu’elle avait une belle taille. C’est alors que deux jeunes hommes font interruption et lui demandent de répéter ce qu’il venait de dire avant de l’obliger à l’épouser. Fatiha se rappelle de cette rencontre et pleure son sort, cela fait l’objet d’un sketch. Avec des dialogues composés de mots de tous les jours, un mélange de l’arabe et du français, cela fait «tilt» et fait rire. Il faut dire que le duo, surtout Mohamed Khassani, est irrésistible. Il joue très bien déguisé comme il est en madame Fatiha. Il y a aussi Kamel Abdat, le kabyle de la série. Khassani, Abidat et Nassim Hadouche avaient fait les beaux jours du Jornan el Gosto durant plusieurs saisons avant que les censures répétitives de cette émission viennent à bout des producteurs et des concepteurs.

On rit beaucoup avec Ana wiyak, c’est digest et court et le public en raffole.

Comme quoi, en matière de production il ne faut pas désespérer, des surprises existent d’autant que cette série est réalisée par une femme, Ismahan Lahmar. Bravo à cette équipe qui nous fait marrer chaque soir.

Abdelkrim Tazaroute