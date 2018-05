NOte de lecture : Comprendre l’émergence et la progression de la violence sociale

Le phénomène de la violence sociale en Algérie ne cesse de monter au créneau et de prendre des proportions de plus en plus alarmantes. Enfants victimes de violences à l’école, femmes agressées dans la rue, hommes humiliés au travail ou par le chômage, harragas, violence dans les stades… autant de problèmes, en fait politique, car ils sont susceptibles de solutions. Pour ce, le docteur Mahmoud Boudarene vient de publier chez Koukou éditions un ouvrage intéressant intitulé «La violence sociale en Algérien comprendre son émergence et sa progression». Un livre approfondi, didactique, écrit avec vigueur et élégance, qui nous met en garde contre «l’injustice, une autre violence», et plaide pour une «catharsis sociale indispensable ».

Préfacé par Fadhila Boumendjel-Chitour, professeur de médecine et Dalila Iamarene-Djerbal, sociologue universitaire, Mahmoud Boudarene explique que la montée de la violence en Algérie préoccupe depuis longtemps. Il repose ses analyses sur des spécialistes en la matière, et explique que la violence est, depuis quelques années, en progression en Algérie, qu’elle est dans la société et qu’elle se manifeste à travers tous les segments de la vie sociale.

«Elle est dans les familles et la vie conjugale, elle est dans l’espace public, dans la rue et sur les routes, elle est aussi dans le milieu du travail. Les passages à l’acte délinquant et la criminalité sont également en dangereuse croissance», a-t-il écrit à l’introduction de cet ouvrage de 126 pages.

Le docteur Boudarene revient à l’origine de ce phénomène qui prend des proportions alarmantes ces dernières années pour nous livrer tout un chapitre intitulé «La colonisation et la guerre d’indépendance». Il affirme que la colonisation française était une colonie de peuplement agressive et une occupation armée violente qui a laissé des traces, qu’elle avait pour objectif l’appropriation du territoire algérien et la soumission de son peuple à un régime d’exclusion. Il met en avant le mal absolu du code de l’indigénat de 1881, avec ses lois d’exception (infractions spécifiques, permis de circulation interne…), qui avait fait des autochtones des expropriés, des bannis sur leur propre terre.

Cette infamie —qui avait asservi les Algériens et étouffé toute forme d’expression de la liberté— avait plongé le peuple dans le déshonneur et l’indignité. Un déni d’existence, une véritable aliénation et des populations traumatisées.

«Ce pan de l’histoire de notre pays ne peut pas ne pas avoir laissé de séquelles et traumatisme psychique sévère sur les différentes générations qui ont vécu les affres de cette période. L’inconscient collectif, la conscience sociale, ont nécessairement été marqués par cette violence extrême. Une empreinte indélébile portée par nos parents et transmise aux générations suivantes. Une violence héritée qui servira de socle aux héritages ultérieurs», peut-on lire à la page 27.

L’ouvrage analyse ce phénomène sous différents aspects au fil des chapitres. Premièrement de manière chronologique lorsqu’il revient sur la période post-indépendante du pays, le Printemps berbère, les années 90 du terrorisme qu’il qualifie de «décennie rouge», avant de consacrer des chapitres entiers à la réconciliation nationale, à l’indignité, à la vie dans les cités dont certains sont qualifiées de «ghetto social», au phénomène de l’enlèvement et l’assassinat d’enfants, à la violence faites aux femmes, à l’école, un rempart contre le fanatisme tout en se penchant dans un chapitre sur le rôle pédagogique des médias et les réseaux sociaux.

Un livre qui ne prétend pas être un ouvrage académique ou universitaire ; il n’est pas non plus un ouvrage de sociologie ou d’anthropologie, mais plutôt le produit de la réflexion —autour du phénomène de la violence sociale— du psychiatre et observateur de la société. L’auteur met en avant sa compréhension du phénomène, il scrute, avec son regard d’acteur social, cette violence et essaye, à la lumière des événements historiques, politiques et sociaux qui ont jalonné la vie de l’Algérie, de l’appréhender avec lucidité afin de lui donner du sens.

Psychiatre et docteur en sciences biomédicales, Mahmoud Boudarene a été député de 2007 à 2012. Il est auteur de deux ouvrages et de nombreuses contributions dans la presse nationale, notamment sur la vie politique et sociale en Algérie.

Kader Bentounès



• La violence sociale en Algérie, Mahmoud Boudarene, Koukou édition, 2017, 126 pages, 500 dinars