Hommage aux grands maîtres du hawzi : Nassima Chaâbane enchante son public

Rendant un vibrant hommage aux grands maîtres de la chanson algéroise, la diva de l’andalou, Nassima Chaâbane, a enchanté, samedi soir, le public algérois avec un florilège de pièces classiques et soufies rendues dans l’élan de spontanéité qui la caractérise et une ambiance empreinte de convivialité et ce, à l’occasion d’une soirée baptisée «Fa la note au féminin» organisée à la salle El Mouggar.

Venu nombreux à cette soirée, le public a été enchanté par la prestation remarquable de la cantatrice qui a prouvé encore une fois ses grandes capacités à séduire son auditoire par sa générosité et son professionnalisme habituel caractérisant l’esprit «Nassima». Organisée par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), cette soirée rentre dans le cadre du programme des veillées du mois sacré. Tout au long des deux heures du spectacle, samedi dernier, une occasion inouïe, la chanteuse a partagé avec le public algérois ses dernières compositions, ainsi que des reprises de classiques, tout en rendant un vibrant hommage à toutes ces femmes précurseurs qui ont osé occuper la scène quand celle-ci était l’apanage des hommes seulement. Cette dame de la chanson arabo-andalouse qui fut la première femme à enregistrer une nouba andalouse à la télévision au début des années 1970 est revenue au Mouggar en faisant justement son entrée par des morceaux de «Noubet zidane». Les amoureux de cette musique classique dont la plupart sont venus en famille ont ainsi été vite emportés par les mélodies et les rythmes de cette noble musique et la voix exceptionnelle de l’inégalable Nassima. En cette soirée du samedi, la fille de la Ville des roses a embaumé la salle de l’odeur de Blida par son sourire qui ne la quitte jamais et cette voix qui rappelle celle de Mâlma Yamna. Nassima, accompagnée par son orchestre, a tenu à animer la soirée par des rythmes et des chansonnettes que tout le monde aime et quelques pauses pour lire les plus beaux des poèmes. Avant de passer aux rythmes dansants, Nassima, au timbre étiré rappelant les anciennes cantatrices des orchestres féminins, a étalé plusieurs pièces du patrimoine classique et soufi, présentées avec de nouveaux arrangements de sa création propre et a entamé sa soirée avec une petite wasla andaloussya puisée d’un passé musical riche, baignée par les voix de Meriem Fekkaï, Fadila Dziria, Maâlma Yamna, Chikha Titma... La chanteuse. Parmi les pièces brillamment exécutées par Nassima Chabane et son orchestre dans des variations modales au ton relevé, «Touchiya Zidène», «Touiyari Mesrar», «Lik Nechki Kesset Halti», ainsi que les M’dihs rendus dans des rythmes lents à l’ascendant de fascination, «Salli Ya Salam Salat Djamila» du grand poète Mohamed El Alaoui et «Ya Sayyidi Ya Rassoul Allah» de l’Emir Abdelkader, entonné en mode hidjaz. «Lors de cette soirée je rends hommage à toutes ces femmes, ces artistes-là, nos mamans en quelque sorte qui ont transmis ces chants populaires», a affirmé Nassima à El Moudjahid en marge de son concert. Expliquant le sentiment de nostalgie des ces artistes la chanteuse à la mandole a entonné «Twahhacht Bladi», une chanson qu’elle a écrite et composée dans le mode hidjaz, avant de conclure avec d’autres pièces dans le genre m’dih, «Bism El Ilah El Aâdam», «Ya Sahib El Ghamama» et «El Horm ya R’Soul Allah» notamment. Passionnée par son art et aimant son public, la cantatrice se livrait entre chacune des chansons interprétées, à des commentaires anecdotiques qu’elle ponctuait par des échanges agréables avec les spectateurs dans des atmosphères conviviales. Procurant un bien être à son public dans un élan naturel et positif, très proche de ses musiciens, Nassima a réussi un spectacle plein, rendu généreusement dans un esprit jovial qui allie le savoir faire au plaisir des sens dont elle seule détient le secret.

Sihem Oubraham