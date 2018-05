Chiffres en hausse : La facture alimentaire pèse TOUJOURS

La facture alimentaire continue de peser sur le Trésor public. Rien que pour les quatre premiers mois de 2018, l’Algérie a importé 3.1 milliards de dollars, contre 3 milliards USD pour la même période de l’année dernière.

Des produits alimentaires importés, les céréales ont représenté 37.11%. Ce n’est pas tout, les importations du lait ont connu une hausse de 17.66%. Des mesures seraient prises pour ramener à la baisse ces importations qui vont crescendo. Aujourd’hui, l’autosuffisance alimentaire demeure un défi national. En dépit de la croissance du secteur agricole, la production locale ne couvre qu’une partie de la demande et le déficit est, invariablement, comblé par les importations. Rien que durant les deux premiers mois de 2018, l’Algérie a importé pour 542,8 millions de dollars contre 530,6 millions de dollars (+2,3%), durant la même période de l’année dernière. Ainsi avec des quantités importantes d’importation, l’Algérie demeure le troisième importateur mondial du blé. En dépit de ces chiffres, l’Office algérien interprofessionnel des céréales table d’ici deux ans sur une autosuffisance à hauteur de 90% en blé dur et de 100% en orge. L’Office a donné des instructions pour le soutien des agriculteurs dans l’utilisation des semences traités et des engrains afin d’augmenter la production d’ici 2020 et combler également un déficit de 15 million quintaux à travers la réunion de techniques et de moyens modernes (machines et irrigation économe en eau). Outre les mesures prises dans les activités de labour, de semis et de récolte sur une superficie totale de 80.000 hectares, l’OAIC œuvre aussi au perfectionnement des systèmes d’irrigation sur une superficie totale de 220.000 ha afin de sécuriser la production céréalière, ce qui permettra une production supplémentaire de 3,3 millions de quintaux. La facture d’importation des céréales (blé dur, tendre...) a été de 2,77 milliards de dollars (mds usd) en 2017 contre 2,81 mds usd en 2016. Pour ramener à la baisse ces chiffres, l’OAIC a lancé un vaste programme de développement de ses capacités dans tous les domaines.

Il est question de la modernisation du parc du matériel, de l’acquisition de 1.500 nouvelles moissonneuses batteuses, de la réalisation de 39 docks silos, dont la réception des premiers est prévue cette année. S’ajoutent l'amélioration de la qualité des semences et des intrants, la concrétisation de 22 stations spécialisées et l’accompagnement financier et technique des agriculteurs.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a indiqué dernièrement que l’Algérie est sur le point d’atteindre l'autosuffisance en produits agricoles, et que tous les moyens et les conditions sont favorables pour atteindre cet objectif. Par ailleurs il convient de préciser que les besoins de l’Algérie en céréales sont estimés à environ 8 millions de tonnes par an. La production locale ne fournit que la moitié de la demande. Lors d’une séance d’audition devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2018, le ministre de l’agriculture avait précisé que les prévisions de son département ministériel augurent d’une hausse à court terme de la production des céréales à 53 millions de quintaux contre 34 millions actuellement et des pommes de terre de 47 millions de quintaux actuellement à 69 millions.

Fouad Irnatene