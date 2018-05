Auteur d’un doublé et d’un but venu d’ailleurs, Gareth Bale : "Je discuterais avec mon agent sur mon avenir"

L'attaquant du Real Madrid, a indiqué qu'il va discuter avec son agent, sur son avenir au club madrilène. " Je dois m'asseoir et en discuter avec mon agent pendant l'été", a déclaré Bale sur son avenir, reconnaissant sa déception de ne pas avoir été titularisé face à Liverpool. "Après mon entrée en jeu, je devais avoir un impact. Quand je suis rentré, c'est ce que j'ai fait. On sait ce que l'on a accompli, d'où on vient, on est déçu pour le championnat mais c'est une grande saison. Evidemment, j'étais très déçu de ne pas débuter le match, j'avais l'impression de le mériter, mais c'est le manager qui prend les décisions. Ce que je pouvais faire de mieux, c'était de rentrer et d'avoir un impact, ce que j'ai fait. Je dois et je veux jouer toutes les semaines et cela ne s'est pas produit cette saison. J'ai eu une blessure qui a duré cinq ou six semaines, mais j'ai été en forme depuis", a-t-il ajouté.