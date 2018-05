Ligue des champions d’Europe : Real Madrid 3- Liverpool FC 1 : Zizou et son Real Madrid dans l'histoire

Historique : Zinédine Zidane est devenu le premier entraîneur à remporter trois Ligues des champions consécutivement, avec le Real Madrid qui a éreinté 3-1 Liverpool samedi en finale à Kiev. C'est la 13e Ligue des champions de l'histoire du Real, record absolu. Cette finale a été folle, entre la sortie en larmes de Salah, blessé (26e), l'ouverture du score de Benzema sur une boulette de Karius (51e), l'égalisation rapide de Mané (55e), un retourné génial de Bale (63e) et une faute de mains de Karius, encore, sur un autre tir de Bale (83e).



De super joueur, à entraineur exceptionnel Zinéddine Zidane "Ce que nous avons fait, personne ne l'a fait"



L'entraineur français d’origine algérienne, du club espagnol, Real Madrid, Zinedine Zidane, vit avec les «Merengues» des moments extraordinaires pour sa 3e saison sur le banc madrilène. Cela, comme il en a tant vécu en tant que joueur de classe mondiale, l’un des meilleurs de tous les temps. «Zizou» demeure un exemple de réussite.

Il l’incarne même. De joueur au talent hors pair, c’est aussi un entraîneur exceptionnel. Il vient de marquer de nouveau l’histoire du Real Madrid, en étant champion d'Europe (Nouvelle formule de la Ligue des Champions) pour la 3e fois consécutive. D’ailleurs, ce qu'il vient de réussir avec les "Merengues" est fantastique. Une première dans l’histoire de la Ligue des Champions d’Europe. Un véritable exploit, avec cette 3e consécration consécutive, la 13e dans l’histoire du club madrilène. Madrid est fier de son Réal et de son Zizou. Commentant la victoire de son équipe et cet autre important titre de la plus prestigieuse compétition des clubs au monde, Zineddine Zidane, tout sourire, les yeux qui brillent de joie a affirmé lors de la conférence de presse d’après-match : «On a beaucoup travaillé, le Real Madrid dispose de joueurs extraordinaires, qui ont beaucoup de talent. C’est un super groupe que j’ai le privilège d’entraîner.

Mon équipe a toujours faim de victoires, donc, une envie de gagner qui fait partie de la culture du club. Le plus difficile était d’atteindre la finale.

On a joué de gros calibres, tels le PSG, la Juventus, le Bayern de Munich et Liverpool en finale. Ce n’est pas une mince affaire. Il n’y a pas de secret. Il y a beaucoup de travail et l’envie d’aller toujours plus haut. Ce que nous venons de faire, personne ne l'a jamais fait avant nous. C’est une fierté pour tous les «Merengues’».

A une autre question sur la comparaison du plus beau but, entre celui de Zizou en finale de la Ligue des champions 2002, celui de Cristiano Ronaldo contre la Juventus Turin en quarts de finale, ou celui de Gareth Bale lors de cette finale, Zidane dira : «On ne peut pas dire lequel est le meilleur, lequel est le moins beau. Ce sont trois buts qui ont contribué à l'histoire de ce club.

C'est le dernier qui est le plus important, donc, disons que c'est celui de Gareth!". Sacré Zizou, sacré Réal !

Mohamed-Amine Azzouz