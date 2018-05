Le ministre de la Jeunesse et de Sports à Ouargla : « Investir dans la formation et l’accompagnement »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohammad Hattab, a mis l'accent hier depuis la wilaya déléguée de Touggourt (160 km nord d'Ouargla), sur la nécessité d'investir dans la formation des jeunes talents sportifs ainsi que dans leur accompagnement.

«L’investissement dans les programmes de formation s'avère la voie la plus judicieuse pour assurer des potentialités sportives de qualité et leur accompagnement continu tout au long de leurs carrières'', a affirmé le ministre, en marge de l'inspection de structures et projets du secteur. M. Hattab a relevé, à ce titre, que des efforts sont déployés, en coordination avec le secteur de l'Education nationale, pour la prospection, dans le cadre de programmes sportifs scolaires, de jeunes talentueux pour être pris en charge au niveau de centres de formation, encadrés par des spécialistes, existant à travers les différentes régions du pays. «L'Algérie ne pourra avoir de champions sans la formation précoce, car les grandes nations qui s'imposent dans les sports à l'échelle mondiale accordent un grand intérêt à cette question de formation'', a-til souligné, valorisant le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui prévoit la réalisation d'une série de centres de formation, un «grand acquis'' dans le développement de la pratique sportive.



Inspection des infrastructures et projets en cours



Le ministre a entamé sa visite de travail dans la région de Touggourt par l'inspection d'un stade de 10.000 places où il a suivi une parade sportive animée par les équipes des écoles sportives, avant de mettre en service une salle de sports et de suivre un exposé sur l'état des lieux des projets du secteur et ses perspectives. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, par la même occasion, procédé à la pose de la première pierre d'un projet de piscine semi-olympique (bassin de 25 mètres), d'une capacité d'accueil de 200 supporteurs, et d'un coût de plus de 188 millions DA sur le programme de soutien à la croissance économique de 2017. M. Mohamed Hattab s'est ensuite rendu dans la commune de Témacine, où il s'est enquis des travaux de réalisation, actuellement à 50% d'avancement, du projet de la piscine semi-olympique, retenu pour la région pour un montant de plus de 184 millions de DA puisé sur budget de wilaya. Dans la même région, le ministre a visité une auberge de jeunes, réceptionnée en juillet 2017, avant d'inspecter le chantier d'un stade de 5.000 places, une des quatre structures similaires en cours de réalisation à travers la wilaya.

Dans la commune de Blidet-Amor, il a inspecté une piscine de proximité et un projet de revêtement en pelouse synthétique du stade communal, avant d'inaugurer un stade de proximité. Le ministre de la Jeunesse et des sports poursuit sa visite de travail dans la wilaya d'Ouargla par l'inspection d'autres projets dans les communes d'Ain El-Beida et Ouargla.