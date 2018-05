Grand angle : Agenda

Quelques jours après la réunion ministérielle tripartite (Algérie, Tunisie et Egypte), présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, à laquelle ont pris part ses homologues égyptien, Sameh Chokri, et tunisien, Khémis Jhenaoui, le président français Emmanuel Macron a invité pour demain à Paris les principaux responsables libyens, pour une conférence internationale sous l'égide de l'ONU destinée à ouvrir la voie à des élections d'ici la fin de l'année. Les quatre principaux dirigeants rivaux —le Premier ministre Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants Aguila Salah Issa et celui du Conseil d'Etat Khaled al-Mishri— seront présents. C’est à ceux-là mêmes que les chefs de la diplomatie algérienne, tunisienne et égyptienne ont adressé un appel dans lequel il leur ont demandé de surmonter les contraintes politiques qui freinent la mise en œuvre de la feuille de route onusienne et à faire « davantage de concessions pour réaliser le consensus national pour dépasser l'étape de transition ». Les ministres de ces trois pays avaient également mis en avant

« l'importance de la mise en œuvre du plan d'action onusien ». Or, selon une source citée par l’AFP, l'objectif de ce rendez-vous diplomatique est aussi de «créer les conditions d'une sortie de crise » en Libye, en « responsabilisant tous les acteurs nationaux et internationaux». C’est dire que la réunion ministérielle d’Alger et la conférence de Paris œuvrent pour la même finalité. Pourtant, faut-il le rappeler, si tous les efforts engagés à ce jour ont échoué à stabiliser la Libye, la faute incombe en premier lieu à l’existence de plusieurs agendas dans ce pays, livré, depuis la chute de l’ancien régime à la suite des Printemps arabes et de l'intervention occidentale lancée en mars 2011, aux convoitises de certaines capitales. C’est dire que tant que ces capitales n’auront pas mis fin à leur ingérence dans le conflit libyen, il est pour le moins difficile d’y mettre fin. Et pour cause, il est bien beau d’acter « la responsabilité de la communauté internationale » sur l'avenir de la Libye par une déclaration, mais le plus important demeure de la respecter et d’éviter de la torpiller par des actions collatérales. Et si tous sont unanimes à dire que le statu quo n'est pas tenable en Libye, à charge pour ces pays de pousser les Libyens vers la réconciliation nationale. Mais, pour ce faire, il faudrait qu’ils aient pour la Libye le même agenda. Ce qui n’est pas encore le cas.

Nadia K.