Reprise des négociations israélo-palestiniennes : Soutien de la Chine

L’envoyé spécial chinois du processus de paix au Moyen-Orient, Gong Xiaosheng, a réitéré hier le soutien de son pays aux tentatives internationales visant à relancer les négociations de paix israélo-palestiennes et a exprimé l'inquiétude de Pékin envers la situation actuelle au Moyen-Orient, surtout dans l'enclave palestinienne Ghaza. Reçu par le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, hier, à Ramallah, l'envoyé spécial chinois a évoqué, selon l'agence palestinienne Wafa, les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer, ainsi que les derniers évènements sur la scène palestinienne, régionale et internationale. Riyad Al-Maliki a exprimé son espoir que "la Chine en tant que membre permanent au Conseil de sécurité, soutiendra le processus politique pour parvenir à un règlement juste et durable de la cause palestinienne selon les résolutions des Nations Unies et en respect à la légitimité internationale". Le ministre palestinien a exposé, ajoute la même source, les efforts déployés par la direction palestinienne avec la communauté internationale pour la reprise des négociations sérieuses et efficaces afin de régler toutes les questions et d’établir l’Etat palestinien indépendant, ayant pour capitale El Qods. Il a abordé les tueries des forces d'occupation israéliennes dans la bande de Ghaza contre des manifestants palestiniens pacifiques, qui ont fait 118 morts et plus de 13.000 blessés, selon le récent bilan du ministère de la Santé palestinien.

Ces Palestiniens avaient participé à la "marche du retour" et protesté contre la décision illégale et unilatérale de transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv vers à El Qods occupée. M. Al-Maliki a exposé également à l'envoyé spécial chinois la situation tragique dans laquelle se trouve la ville sainte d'El Qods, livrée aujourd'hui à la judaïsation et à l’expansion coloniale. Il a évoqué aussi la situation de la Cisjordanie, où le harcèlement contre les Palestiniens prend des proportions alarmantes à travers l’installation de multiples barrages militaires, des incursions dans les villes palestiniennes et la confiscation des propriétés des Palestiniens.

De son côté, l’envoyé spécial chinois a réaffirmé le soutien de son pays aux initiatives internationales visant la reprise des négociations israélo-palestiniennes à l'arrêt depuis 2010. Il a indiqué que son pays est inquiet envers la situation actuelle au Moyen-Orient, surtout à Ghaza, déplorant dans ce contexte les difficiles conditions humanitaires dans cette enclave palestinienne.