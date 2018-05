Opérations Chirurgicales de cataracte : Plus de 30 opérations effectuées à Nâama

Pas moins de 34 opérations chirurgicales de cataracte ont été effectuées cette année avec des techniques modernes dans les établissements publics hospitaliers de Mecheria et d'Ain Sefra (Nâama), a-t-on appris auprès des deux structures sanitaires.

Les malades, dont les cas ont nécessité cette intervention ophtalmologique, ont été pris en charge en utilisant des moyens de pointe consistant à enlever le cristallin opaque et son remplacement par des lentilles transparentes qui aident à retrouver la vue, a souligné Bahih Abdelkrim, directeur de l’EPH «Frères Chenafa» de Mécheria.

Ces interventions pratiquées par des spécialistes de la wilaya ont été couronnées de succès, a ajouté M. Bahih, précisant que la nouvelle technique adoptée au niveau de la wilaya se distingue par la précision, la sécurité et la vitesse de l'intervention. La première intervention réussie de la cataracte, avec l'utilisation des techniques sophistiquées, a été expérimentée pour la première fois à l’hôpital d'Ain Sefra, en novembre dernier pour quelques minutes, prouvant ainsi son efficacité.