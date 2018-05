La fête des mères : Une reconnaissance bien méritée

Célébrée dans un grand nombre de pays, la Fête des mères qui se célèbre le dernier dimanche du mois de mai, est une belle occasion pour les enfants et les adultes aussi d’exprimer leur amour et leur reconnaissance à l’être qui leur a tout donné. Une reconnaissance pour toutes les mamans, pour les valeurs qu’elles transmettent, pour les chagrins qu’elles consolent, pour les concessions qu’elles font, pour leurs nuits blanches, les larmes , les sourires , les souffrances, la douceur de leurs gestes …C’est une journée pour dire à sa maman, avec cœur et amour, qu’elle est importante et surtout de ne pas oublier par ingratitude toutes ces années d’amour et de dévouement. N’est-il pas merveilleux pour un enfant de montrer son affection à sa mère avec une «seule» rose, un poème ou un simple bisou ? Il le fait certes tous les jours de l’année mais c’est bon d’exprimer sa gratitude et son amour en une occasion particulière et la fête des mères en est une.

Célébrée depuis des années par les enfants de par le monde, la fête des mères n’est reconnue en Algérie que depuis peu et sa célébration continue d’alimenter polémique et controverse. Chez nous, c’est particulièrement les adultes qui saisissent cette occasion pour se rapprocher de leurs mères en leur exprimant leur gratitude par un geste symbolique. L’occasion est également propice pour les fleuristes qui trouvent là une belle opportunité d’affaires. C’est en effet les rares occasions où les hommes algériens acceptent de s’afficher avec un bouquet de roses dans les mains.

Que pensent les mamans de cette fête ? «C’est un réel bonheur de recevoir, particulièrement en cette journée, l’expression d’affection de tous mes enfants mais mon véritable bonheur est d’être leur maman», dira cette mère de quatre enfants, tous mariés mais qui continuent de lui offrir des présents en cette occasion. «Etre maman n’est pas aussi simple pour une femme qui travaille de nos jours, on mène une véritable course contre la montre et c’est toujours agréable d’être «la reine de la fête» même si ce n’est que une seule journée», dira cette autre mère heureuse de recevoir un beau dessin de la part de son tout petit. «La seule gratitude pour moi est de voir mes enfants réussir et voler de leurs propres ailes», ajoutera une autre maman pour qui le vrai bonheur est de réussir l’éducation de sa progéniture.

«Le pire est d’élever une ribambelle d’enfants et de se retrouver un jour placé dans une maison de vieillesse pour goûter un gâteau préparé à cette occasion spécialement», nous dira une femme dont la voisine commémore la fête des mères avec des inconnus au lieu d’être entourée de ses propres enfants. Cette journée est aussi l’occasion d’évoquer ces mères abandonnées par leurs maris et qui se retrouvent à la rue accompagnées de leurs enfants.

Tous les enfants, petits et grands, reconnaissent que l’amour, l’attention et l’affection d’une mère sont irremplaçables. C’est peut être l’occasion de le lui montrer, de lui rendre un dixième de ses efforts. Le Prophète a bien dit que le Paradis est sous les pieds des mères, essayons de leur exprimer ici bas notre gratitude et notre reconnaissance.

Bonne fête les mamans !

Farida Larbi