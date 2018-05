Alger : Ces « parkingueurs » qui font la loi !

Ils ont beau être chassés ici et là par les forces de l’ordre, ils reviennent chaque fois à la charge, plus féroces que jamais envers les automobilistes à la recherche d’un stationnement pour leur véhicule. «Ils», ce sont ces jeunes oisifs qui s’improvisent du jour au lendemain gardiens de parking autoproclamés.

Il suffit de très peu pour s’improviser du jour au lendemain gardien de parking sauvage. Trop peu même, dans la mesure où c’est un poste —et non un métier—, qui n’exige aucun diplôme ni même d’une expérience professionnelle. Une ceinture banane pour faire profil de l’emploi et éventuellement un gros bâton ou une matraque posée à même le sol —pour dissuader les éventuels automobilistes «récalcitrants»— sont en effet les seuls «outils de travail» requis pour l’exercice de ce «métier» non conventionnel, et donc non enregistré en tant que profession et non sujet aux impositions d’usage. Ah, on allait oublier de dire qu’il s’agit aussi, pour le postulant à ce poste, de s’assurer au préalable que la rue sur laquelle il va jeter son dévolu est libre de toute concurrence.

Libre de toute concurrence, disions-nous. Car dans plusieurs cas on peut se retrouver avec deux gardiens autoproclamés, chacun étant au bout de la rue si celle-ci est en longueur. La rue en question semble alors autant, sinon mieux verrouillée que par un dispositif policier. Comme quoi s’il y en a pour un gardien autoproclamé, il y en a pour d’autres aussi.

Il est même des gardiens qui, le soir venu dans leur quartier, cèdent leur place à d’autres jeunes, histoire de les faire profiter du peu de temps qu’il leur reste pour racketter à leur tour les usagers usés par de vaines recherches de lieux pour stationner leur véhicule. Et il se trouve que parmi ces usagers-là, considérés comme non récalcitrants par ces sinistres individus, figure la gent féminine peu encline, il est vrai, à engager un éventuel bras de fer avec cette engeance qui sait pertinemment qu’elle est le maillon faible de la société. C’est pourquoi ce sont les femmes en possession d’un véhicule qui sont le plus prisées par ces «parkingueurs» sauvages. Gare à celles qui auraient l’impudence de ne pas s’acquitter de leur devoir qui consiste à payer le droit de stationner leur véhicule y compris dans les avenues où ces «parkingueurs» sauvages sont censés ne pas se trouver.

B.Y. est d’ailleurs une de ces femmes qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Employée dans une mutuelle des transports à Hussein-Dey, elle affirme qu’il lui est souvent arrivé d’avoir maille à partir avec un gardien de parking autoproclamé alors que l’emplacement est censé être non payant dans la mesure où il est réservé exclusivement au personnel employé par la mutuelle. Mais ici les choses se passent tout autrement, selon elle, avec notre gardien autoproclamé : à peine la manœuvre pour stationner effectuée que celui-ci se pointe face au véhicule pourtant garé juste à l’entrée de l’établissement public, esquisse un ou deux gestes d’accompagnement de la main, histoire de faire semblant d’aider la conductrice pour se garer puis attend, impassible, que celle-ci mette la main à son porte-monnaie.

C’est 100 dinars pour le parking et 200 dinars au-delà d’une heure !



Un jour, au moment de quitter son lieu de travail, B.Y. découvre, atterrée, que deux pneus de son véhicule ont été percés. Pas de doute, ça ne peut être que notre gardien autoproclamé, d’autant que les collègues de travail de la jeune femme indiquent avoir subi des agressions identiques. Il a suffit, en effet, que durant les deux journées précédent cet incident, elle n’ait pas réglé le gardien en question —car il se trouvait forcément ailleurs— pour que celui-ci s’en prenne carrément à son véhicule. Lassée par ce qui s’apparente désormais à du racquett et encouragée en cela par ses collègues, B.Y. décide d’aller déposer plainte au commissariat de police du quartier. Le gardien autoproclamé est aussitôt appréhendé par les forces de l’ordre et il ne sévira probablement pas de sitôt, mais jusqu’à quand notre jeune femme va-t-elle se sentir en sécurité ?

Autre endroit, dans la capitale, autre jeune femme, autre incident. D.N. tente de trouver une place devant l’Opéra d’Alger pour garer son véhicule et ainsi pouvoir réserver des places pour le concert du chanteur Baàziz.

A peine son véhicule stationné qu’elle est interpellée par un éclat de voix émanant du trottoir d’en face. «Hé, madame», lui lance un jeune homme sorti de l’arrière d’un véhicule où il était embusqué, «c’est 100 dinars pour le parking et 200 dinars au-delà d’une heure !».

Ce que le gardien lui réclamait-là était, tout compte fait, presque l’équivalent du prix du billet pour le spectacle de Baàziz. Après quelques secondes de réflexion, la jeune femme répond au gardien en question : «Vous y allez un peu fort, alors que je gare juste deux à trois minutes pour réserver un billet dans le bâtiment en face et repartir aussitôt». – «Désolé madame, vous payez 100 dinars, un point c’est tout. Vous pouvez même aller vous plaindre là où vous voulez, ce sera la même chose…»

Ayant vite saisi qu’il ne faut pas trop insister avec ce sinistre individu, car au fond il ne voulait pas la laisser stationner, D.N. change de ton : «Bon, d’accord, je m’en vais, lui signifie-t-elle. La jeune femme redémarre donc et s’éloigne quelques mètres pour stationner plus loin, loin du regard du gardien autoproclamé. Après quoi elle se rend à pied au commissariat du quartier le plus proche où elle raconte à l’agent de permanence sa mésaventure avec le jeune homme en question. Quelques minutes plus tard, elle accompagne des policiers dans leur véhicule de ronde sur les lieux de l’incident. À la vue des agents, ce dernier a du prendre la fuite précipitamment.

Les deux cas de figure ci-dessus évoqués ne sont que la face visible de l’iceberg. Or chaque jour que Dieu fait, combien d’usagers —particulièrement du sexe féminin— subiront encore le diktat des gardiens de parkings autoproclamés. Ils sont des centaines, voire des milliers à devoir supporter les menaces et intimidations de ces individus, sans foi ni loi. Question demeurée pendante depuis des décennies : jusqu’à quand ces laissés pour compte vont-ils continuer de gangrener la société qui n’aspire qu’à vivre dans l’ordre et la sécurité ?

Kamel Bouslama