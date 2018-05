Ecole des hautes études commerciales de Koléa : Une classe numérique pour les étudiants

Dans le but d’offrir un accès à un «meilleur» environnement d’apprentissage mettant «en avant» l’esprit de «créativité» et de «challenge», Samsung Algérie a procédé récemment à l’aménagement d’une classe numérique à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EHEC) de Koléa, au niveau du pôle universitaire de la wilaya de Tipasa. C’est ce que révèle le DG de la marque sud-coréenne, Joonho Jung, à l’occasion d’un Iftar organisé à l’honneur des partenaires médias de l’entreprise en ce mois de Ramadhan. Baptisée «Samsung Project», cette salle numérique occupe une superficie globale de 540 m² et a été «complètement» réaménagée en fonction des besoins des étudiants. Elle offre à ces derniers un espace «moderne» propice à la créativité et à l’interaction, en étant équipé des «dernières» technologies de Samsung mis à la disposition de plus de 2.200 étudiants afin de les «accompagner» tout au long de leur cursus universitaire. «Cette initiative de Samsung Algérie, qui est la 6e de son genre après les différentes inaugurations des Smart School à travers le territoire national, confirme davantage sa vocation et son engagement dans le développement à travers les TICs», a souligné le DG de Samsung Algérie qui dit par ailleurs être «ravi» de se retrouver parmi les journalistes algériens pour partager l’ambiance «chaleureuse» et «exceptionnelle» de ce mois sacré.

Il a exprimé également sa «reconnaissance» pour l’engagement «professionnel» et «fidèle» des journalistes envers l’entreprise. «Nous apprécions les efforts déployés par les médias algériens pour refléter l’image des produits et services de notre entreprise dans le marché algérien, notamment leur soutien qui demeure primordial à la mission de l’entreprise. Notre objectif a toujours été de répondre au mieux aux attentes du consommateur algérien en termes de technologie et d’innovation dans le but ultime de rendre la vie des gens meilleure», a ajouté Joonho Jung. Pour étayer ses dires, il citera «Samsung Fi Bladi», l’usine de montage de Smartphones opérationnel depuis décembre 2017. «Il faut savoir que Samsung Algérie a revu sa stratégie de communication. Elle met désormais l’accent sur l’Algérie et ses richesses qui démurent à nos yeux une vitrine sur l’international», a-t-il affirmé.

