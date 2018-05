ANSEJ de Chlef : Levée du gel sur les filières aviculture et froid

L’antenne de Chlef relevant de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) a levé le gel concernant les filières de l’aviculture, du froid et du stockage ouvrant ainsi la perspective aux jeunes d’investir ces secteurs grâce à un soutien de ce dispositif, a-t-on appris de son directeur. Selon Abdelkader Ghomri, cette levée de gel, approuvée par la Direction générale, a été dictée par la grande demande exprimée à l’échelle locale sur les activités agricoles, dont notamment l’aviculture, le froid et le stockage. Après avoir relevé que l’opportunité est désormais ouverte aux diplômés universitaires dans les filières agricoles, de même qu’aux diplômés du secteur de la formation professionnelle, détenteurs d’un CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) pour bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement dans ces domaines, le même responsable a ajouté que cette démarche vient pour couvrir les besoins du marché local du travail, mais aussi encourager les activités afférentes aux projets agricoles et ce conformément à la stratégie du gouvernement et au caractère foncièrement agricole de la wilaya. Selon les chiffres fournis par M. Ghomri, 22 projets dans différentes filières agricoles ont été agréés au financement par l’ANSEJ de Chlef durant le premier trimestre 2018, un bilan qualifié de «positif» comparativement au nombre de projets agréés à la même période de l’année dernière, «soit seulement quatre», a-t-il indiqué.

Toujours au titre des efforts visant l’encouragement de l’investissement agricole, le même responsable a signalé la formation de 130 agriculteurs (culture maraîchère), à la même période, en collaboration avec la Direction de la formation professionnelle.