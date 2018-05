CASNOS : 400.000 mises en demeure adressées aux cotisants retardataires

Le directeur de la Caisse nationale d’assurance sociales des non salariés (CASNOS), M. Acheuk Youcef Chawki, a déclaré, récemment que des mesures légales seront engagées contre les retardataires ayant omis de payer leurs cotisations annuelles.

En marge de sa visite d’inspection à l’Agence de Mila, le directeur général de la CASNOS, M. Acheuk Youcef Chawki, a déclaré que la CASNOS prévoit une recette de 80 milliards DA pour l’année 2018.

Le DG de la CASNOS a signalé, par ailleurs, que les services de la CASNOS ont émis plus 400.000 mises en demeure, au niveau national, pour les non-salariés retardataires, précisant par là, que ses services vont entamer à l’application, au cas par cas, des mesures légales à l’encontre des abonnés. Des mesures qui vont jusqu’à la poursuite judiciaire, la soustraction des abonnements, ainsi que la suspension de leurs droits de protection sociale.

Dans le même contexte, M. Acheuk a demandé à ces retardataires de se rapprocher des différentes directions dans de brefs délais, afin d’éviter les pénalités, mais aussi, pour profiter des facilités accordées. «Les retardataires, ajoute-t-il, peuvent régler leurs situations, par le payement de leurs cotisations annuelles, et ce avant le dernier délai, fixé au 30 juillet 2018».

Affirmant que la Caisse n’acceptera pas, dorénavant, la déclaration minimale de ceux exerçant des activités à grands revenus, le DG de la CASNOS a tenu à expliquer que le dispositif de la caisse représente une forme de solidarité entre les individus et entre les générations. M. Acheuk s’est félicité, par ailleurs, de «l’excellente situation» de la CASNOS, qui grâce à la coordination des efforts et de la modernisation engagée au niveau de ses 49 directions, elle a réussi à augmenter les recettes de 35,5 milliards DA en 2013, à près du double pour passer à 70 milliards DA en 2017», a-t-il annoncé.

Par ailleurs, M. Acheuk a affirmé que la CASNOS s’est acquittée de toutes les dettes des années passées envers plusieurs organismes. Des dettes qui avaient atteint 34 milliards de DA, notamment avec la CNAS. Néanmoins celui-ci a relevé que 50% des adhérents de la CASNOS, en dehors des agricultures, n’ont pas encore payé leurs cotisations.

M. Acheuk, a précisé, que pour lutter contre les fausses déclarations — la déclaration minimale de ceux exerçant des activités à grands revenus — la CASNOS, et en vertu des prérogatives qui sont les siennes, procédera à l’augmentation de la valeur d’abonnement, ajoutant, dans le même contexte, que d’autres mesures légales vont être engagées à l’encontre de ceux qui exercent une fonction libre et refusent toujours d’adhérer à la CASNOS.

Dans ce sillage, le directeur de la CASNOS, a attiré l’attention des retardataires, sur le fait qu’ils ne pourront plus, désormais, retirer des documents dans le cas de refus de payement des cotisations. «Ces cotisations payées par les non-salariés ont une valeur symbolique, mais elles sont obligatoires», précise-t-il. Dans le cadre des efforts d’amélioration des services de la CASNOS, M. Acheuk a évoqué la formation du personnel d’accueil au langage des signes, à savoir les assistants sociaux. Le corps professionnel des assistantes sociales a été créé en 2016 au sein de la CASNOS, son rôle est d’informer, de conseiller, d’orienter, et d’accompagner les personnes concernées.

Au niveau organisationnel, l’agence est passée de 13 à 49 directions de wilayas sans augmenter d’effectifs. Le nombre des cotisants est passé lui à 900.000, à fin 2017. Le nombre des affiliés est de 1,7 million actuellement.

Tahar Kaidi