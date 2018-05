Travail et emploi : Le recrutement dans l’administration gelé

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a révélé, jeudi dernier, lors de son intervention au Conseil de la nation, que jusqu'à septembre 2017, la majorité des placements ont été faits dans l'Administration, engendrant une «réelle saturation», ce qui a amené le gouvernement à rechercher une approche économique à même de contribuer à l'absorption du chômage.

Evoquant l'ouverture récente de postes d'emploi dans le secteur administratif au niveau des wilayas frontalières et au Sud, Mourad Zemali a fait savoir qu'il s'agit de «mesures exceptionnelles» au regard des spécificités de ces régions qui ne disposent pas d'opportunités d'emploi et qui nécessitent un renforcement de la ressource humaine, notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation et les collectivités locales.

Des mesures exceptionnelles pour les citoyens lorsqu’on sait qu’au niveau des frontières du pays et les régions du Sud ne proposent pas réellement des postes de travail dans les domaines industriels comme c’est le cas au Nord, pour cela le recrutement dans l’administration se poursuit dans ces régions, on citera à titre d’exemple la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) qui continue, elle aussi, de recruter régulièrement, elle est considérée parmi les institutions qui recrutent le plus dans les villes sudistes où le taux de chômage est plus élevé. Ainsi, tous ceux qui voulaient intégrer l’administration pour un poste d’emploi devront attendre quelque temps puisque le secteur de l’administration affiche «complet».

D’une autre manière, le premier responsable du secteur du travail affirmera que les recrutements dans les services de l’administration sont gelés pour l’instant et aucune «embauche» ne sera enregistrée, vu la saturation constatée dans lesdits services. En termes de chiffres, le membre du gouvernement précisera que «depuis 2008 plus de 634.000 personnes ont été insérées dans le secteur administratif». Mourad Zemali indiquera lors de son passage au Conseil de la nation que plus de 2 millions de primo demandeurs d'emploi ont bénéficié du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) de 2008 à avril dernier. En réponse à la question d'un sénateur, il fera savoir que «le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) a permis, depuis 2008 et jusqu'au mois d'avril dernier, le placement de plus de 2,4 millions de primo demandeurs au niveau national, y compris les bénéficiaires de contrats de travail aidés (CTA), ils perçoivent la totalité de leurs salaires, dont l’Etat prend en charge une partie de cette rémunération».

«Sur un total de 2,1 millions insérés dans le cadre des contrats d'insertion professionnelle, 1.466.000 demandeurs ont été recrutés dans le secteur économique public, tandis que 634.000 ont été insérés dans le secteur administratif», a-t-il précisé.

Cependant, précise-t-il, 596.000 sont recrutés définitivement, pour la majorité dans l’administration. Nombreux demandeurs, ajoutera M. Zemali, ont par ailleurs opté pour les organismes de l’emploi de jeune (CNAC / ANSEJ) alors que le reste ont préféré passer directement dans le monde du travail après avoir acquis les compétences requises. Il conclura que 75% des bénéficiaires de contrats de l’emploi soutenu ont réussi leur vie professionnelle.

Mohamed Mendaci