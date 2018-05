OPGI de Mila : Diversifier les sources de financement

L'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) s'oriente dans la wilaya de Mila vers la formule du logement promotionnel libre afin de «diversifier ses sources de financement et créer un équilibre financier», a annoncé son directeur local, Youcef Laouar. «Le programme initial de cette formule sera lancé dans cinq communes avec un total de 165 logements de type F3 et F4», a indiqué le responsable à l'APS, précisant que la répartition de ce quota à travers les communes ciblées a été établie en «fonction de la disponibilité du foncier».

Et de poursuivre : le projet de la commune d'Oued Athmania, qui a bénéficié de 55 unités, est «actuellement en phase d'octroi de l'étude», les 20 unités de la commune de Teleghma sont en phase «d'attribution du marché», alors que les 60 logements promotionnels libres devant être implantés à Grarem Gouga et Ferdjioua sont «en cours d'études». Selon M. Laouar, d'autres programmes sous cette nouvelle formule seront accordés, par l'OPGI, selon la disponibilité des assiettes foncières afin de répondre aux besoins des habitants de cette wilaya en matière de logement. Il a affirmé que les inscriptions pour bénéficier de logements de cette formule «seront lancées dès l'entame des travaux».