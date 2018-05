AEP Khenchela : 3 milliards de dinars pour améliorer l’approvisionnement

L'alimentation en eau potable (AEP) au niveau des centres de quatre communes de la wilaya de Khenchela et des localités avoisinantes sera renforcée «dès le début de l'année 2019» à partir du barrage Tagahrist, a révélé le directeur local par intérim des Ressources en eau, Ramdan Bouchair. Les communes de Yabous, Chélia, Bouhmama et Lmsara ainsi que les zones proches des centres de ces collectivités locales sont concernées par ce projet de renforcement en AEP, pour lequel un investissement de l'ordre de trois milliards de dinars a été alloué, a indiqué le responsable à l'APS. Les travaux de raccordement de ces quatre communes au réseau de distribution d'AEP, sur une longueur de 107 km, ont atteint 95% de taux d'avancement, a-t-il précisé, soulignant que la station de traitement d'eau du barrage Tagahrist, d'une capacité de 8.600 litres d'eau/jour, affiche 45% de taux d'avancement. M. Bouchair a ajouté que huit réservoirs sont en cours de réalisation afin de soutenir l'approvisionnement en eau potable des habitants de ces quatre communes, avec une capacité totale de 10.000 m3, expliquant que ces équipements sont à 70% d'avancement des travaux. Une quantité d'eau de ce barrage sera accordée pour irriguer la zone agricole Tagharist dans la commune de Yabous sur une superficie de 1.000 hectares, a fait savoir le responsable. D'une capacité théorique de 5,7 millions de m3, l'opération de remplissage du barrage, situé sur l'oued éponyme, à 2 km au sud-est de la commune de Yabous, daïra de Bouhmama, a été entamée en décembre, a-t-on noté, soulignant que cet ouvrage hydraulique atteint actuellement un volume d'eau estimé à plus de 2 millions m3.