Bordj Bou Arreridj : Disponibilité des produits, mais...

Plus d’une semaine après le début du mois sacré, les prix des fruits et légumes ont amorcé une baisse. Pour les premiers la banane qui a connu une hausse vertigineuse après les mesures de restriction des importations vaut désormais entre 260 et 280 DA le kg. Elle revient en force sur la table des commerçants et des consommateurs.

Les fruits de saison comme la pastèque sont descendus de moitié. Le kilogramme de ce produit est échangé à 80 DA. La fraise dans le même cas de figure avec un tarif de 200 DA. Les légumes sont plus accessibles avec une tomate à 70 DA alors qu’elle coûtait 120 DA et surtout la pomme de terre qui varie entre 50 et 60 DA le kilogramme.

Même le poivron qui prenait d’habitude son envol durant le Ramadhan est vendu à 60 DA le kilogramme. Seule exception à la règle les haricots verts qui sont proposés à 250 DA n’incitant pas les consommateurs à se bousculer au portillon. Par contre les dattes qui font partie des habitudes commencent à disparaître à cause de leur prix.

Avec 700 DA le kilogramme rares sont ceux qui peuvent permettre ce produit aux qualités nutritives certaines.

Cette variation des prix n’empêche pas un constat essentiel, la disponibilité des produits. En effet dans tous les marchés que nous avons visités, tous les fruits et légumes sont étalés pour le grand plaisir des flâneurs qui parfoisfont le tour des lieux histoire de passer le temps.

Justement l’association locale des consommateurs a lancé un appel pour agir sur ces prix en diminuant les achats surtout en quantité qui provoquent des pénuries. C’est le cas du poulet qui est resté élevé avec 330 DA le kilogramme alors qu’il devait baisser. Pour expliquer cette frénésie des consommateurs pour la viande blanche vu les prix prohibitifs de la viande rouge. Malgré sa disponibilité à des variétés ce produit est lui aussi inaccessible pour beaucoup de citoyens avec des tarifs qui donnent le tournis.

La viande ovine coûte en effet 1.250 DA. Mais c’est surtout le bœuf qui a dépassé toutes les limites au point de surclasser l’agneau qui a toujours été plus cher. Il est proposé à 1.500 DA. Comme il entre dans beaucoup de plats notamment sous forme de viande hachée il n’est à la portée qu’aux gens aisés.

Les observateurs évoquent une baisse de l’offre qui a obligé les consommateurs à changer d’habitude et de restreindre leurs acquisitions. Avec l’approche de l’aïd qui impose d’autres achats, ils devront orienter ces derniers vers un autre secteur.

L’Aïd tout comme le Ramadhan qui fait partie des devoirs religieux, apportant avec eux la joie, la convivialité et la réunion des citoyens.

Les imams rappellent même que ces derniers ne sont pas obligés d’effectuer des achats exorbitants pour s’en plaindre après.

Même ceux qui ont les moyens de le faire peuvent orienter le surplus en produits pour venir en aide aux pauvres. Ce qui est une autre dimension des deux devoirs religieux.

F. D.